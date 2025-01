Doppietta spagnola e sfida al Milan: la Roma resta in pista | CM.IT

La dirigenza giallorossa vuole regalare almeno tre rinforzi a Claudio Ranieri e ha messo la Liga nel mirino

A due giorni dal derby contro la Lazio, in casa Roma il pensiero principale è proprio il derby che, mai come quest’anno, viene visto come un minimo e momentaneo riscatto in una stagione sin qui disastrosa. Tra cambi di allenatore e lacune presenti nell’attuale rosa, i giallorossi hanno sin qui regalato poche soddisfazioni ai propri sostenitori, che sperano in un calciomercato di gennaio da protagonisti per risollevare la situazione.

Complice la perseveranza nell’affidarsi alla difesa a tre, le priorità romaniste sul mercato sono il reperimento di un esterno di maggiore affidamento rispetto ai vari Celik, Saud e Dahl e di un nuovo braccetto in difesa, mentre in attacco la caccia ad un vice Dovbyk è iniziata già da tempo ed è destinata a subire un’accelerazione visti i recenti interessamenti di Cagliari, Empoli e Venezia per Eldor Shomurodov.

Non solo Marmol per la Roma: sfida al Milan sulla fascia

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, ormai da giorni la Roma ha messo nel mirino Mika Marmol. Il giocatore del Las Palmas per caratteristiche rappresenterebbe il sostituto ideale di Mario Hermoso, possibile partente già a gennaio e finito nel mirino di squadre spagnole e del Fenerbahçe. Mancino in grado di giocare sia al centro che sulla fascia sinistra, il 23enne di Terrassa ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro.

Nonostante le ritrosie del club spagnolo a trattare a gennaio su formule diverse rispetto al pagamento della clausola, le informazioni in possesso di Calciomercato.it fanno registrare contatti continui per il giocatore che può rimanere un obiettivo anche in vista della prossima estate. Con gli agenti del ragazzo, inoltre, restano in piedi anche i contatti per Oscar Mingueza. Il terzino destro è definitivamente esploso al Celta Vigo, che vorrebbe rinnovargli il contratto. Il 25enne piace anche al Barcellona, che può scontare il 50% sulla futura rivendita, ma soprattutto a Lipsia e Milan che allo stato attuale dell’arte sono in vantaggio rispetto alle altre pretendenti.

Con 2 gol e 5 assist in 17 presenze in Liga, Mingueza si sta rivelando come uno dei terzini più performanti del campionato, al pari di Andrei Ratiu, finito anch’egli sul taccuino giallorosso.