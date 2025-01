Dani Olmo e Pau Victor, il verdetto UFFICIALE accende Milan e Juve

La Federcalcio Spagnola e la Liga hanno respinto la richiesta del Barça: occasione per rossoneri e bianconeri

La decisione è arrivata e non sorride di certo al Barcellona. La Federcalcio spagnola e la Liga hanno deciso di respingere la richiesta del club catalano di tesserare Dani Olmo e Pau Victor.

I due calciatori erano stati esclusi dalla lista utile per giocare in campionato dopo che era scaduta la deroga attivata quest’estate. Il problema è da ricercare nel tetto di spesa in vigore in Spagna che il Barça non soddisfaceva ad agosto: per tesserare i due giocatori era stato sfruttato, tra le altre cose, l’infortunio di Christensen ma ora la deroga è terminata.

Il Barcellona ha racimolato 100 milioni grazie alla vendita dei plachi vip dello stadio, ma questo accordo è stato ratificato fuori tempo massimo. Da qui il no della Liga alla nuova iscrizione dei due giocatori anche perché, come viene spiegato nel comunicato, “gli articoli 130.2 e 141.5 del Regolamento generale della RFEF impediscono a un giocatore la cui licenza viene annullata di ottenere, nel corso della stessa stagione, la licenza nella stessa squadra del club a cui era già legato”.

Dani Olmo e Pau Victor: occasioni per Milan e Juventus

Il Barça ovviamente non ha intenzione di arrendersi e ha già preannunciato di voler andare avanti con la battaglia legale.

La società ha confermato che si rivolgerà al Tribunale Amministrativo dello Sport (CSD) per ottenere una sospensiva in modo che i due giocatori passano disputare la Supercoppa. Intanto però, restando così le cose Dani Olmo e Pau Victor potrebbero lasciare il Barcellona gratis: il centrocampista è da tempo accostato al Milan che potrebbe anche provarci a gennaio. Questo però tenendo ben presente che ci sarà da convincere il calciatore con il suo agente, Andy Bara, che nei giorni scorsi ha escluso un addio ai blaugrana: “Non stiamo negoziando con altri club. Dani è un giocatore del Barcellona e vuole continuare a esserlo. Ha lavorato tanto per arrivare qui, vuole restarci a lungo. Il Barcellona è la prima e unica opzione”.

Per quanto riguarda Pau Victor, invece, l’attaccante potrebbe diventare un’occasione low cost per la Juventus, qualora Giuntoli non riuscisse ad arrivare agli obiettivi principali come Zirkzee. Il 23enne potrebbe diventare un profilo da tenere d’occhio come vice Vlahovic.