Atalanta, Godfrey già ai saluti: in arrivo la firma con l’Ipswich | CM.IT

Il difensore inglese pronto a lasciare la Serie A per fare ritorno in Premier League dopo pochi mesi dal suo arrivo

Dopo la sconfitta senza attenuanti patita contro l’Inter di Simone Inzaghi nella semifinale della Supercoppa Italiana, l’Atalanta è pronta a ributtarsi nel campionato di Serie A, dove attualmente occupa la prima posizione in coabitazione col Napoli di Antonio Conte.

Il prossimo impegno della squadra guidata in panchina da Gian Piero Gasperini sarà quello contro l’Udinese di Kosta Runjaic il prossimo 11 gennaio alle ore 15, match valido per la ventesima giornata. E, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà della sfida Ben Godfrey. Arrivato nel luglio scorso in nerazzurro, dopo un lungo inseguimento, per 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus dall’Everton, il difensore inglese ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione. Solo cinque gli spezzoni di partita giocati dal 26enne calciatore, per un totale di soli 93 minuti, giusto il tempo di un singolo match. Davvero troppo poco per un giocatore considerato importante e sul quale si è investito non poco, oltre al contratto lungo firmato la scorsa estate, scadenza 30 giugno 2028.

E, per non disperdere il capitale, tecnico ed economico, l’Atalanta ha preso la decisione di cedere Godfrey nella sessione di calciomercato invernale che ha aperto i battenti lo scorso 2 gennaio. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nella giornata di oggi, o comunque nel weekend, può arrivare la fumata bianca e la firma per l’Ipswich, squadra attualmente impegnata nella lotta per non retrocedere in Premier League. Vari club si sono interessati al difensore che, però, ha scelto la squadra guidata dal manager Kieran McKenna, risultato determinante per la decisione finale. Le discussioni tra le parti continueranno in queste ore per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio: Godfrey lascerà l’Atalanta in prestito secco.