L’Atalanta e Godfrey, il matrimonio dopo il lungo inseguimento: i dettagli | CM.IT

Ben Godfrey si appresta a diventare un nuovo difensore dell’Atalanta: arriverà dall’Everton, ci siamo

Manca davvero pochissimo e Ben Godfrey diventare un calciatore dell’Atalanta: un inseguimento che dura dalla scorsa sessione di mercato, arrivato a conclusione poche ore fa con la fumata bianca, in attesa dei comunicati ufficiali.

Nel gennaio del 2024, il 26enne difensore inglese è stato davvero ad un passo dal firmare per i bergamaschi, ma, come vi abbiamo raccontato, l’affare non si è poi concretizzato e il calciatore, che fu accostato anche al Milan dell’allora allenatore Stefano Pioli, è rimasto all’Everton. Adesso, si sono verificate le condizioni per il trasferimento, con i ‘Toffees’ che hanno bisogno di monetizzare per rientrare nei parametri del fair play finanziario e un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 che non sarebbe stato rinnovato.

Dunque, Luca Percassi e gli uomini mercato nerazzurri hanno trovato il momento giusto per affondare il colpo e portare, a meno di clamorosi colpi di scena, Godfrey a Bergamo con cinque mesi di ritardo. Questi i dettagli dell’affare, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: l’Atalanta verserà all’Everton 10 milioni di euro per il cartellino del polivalente calciatore, oltre a 2 milioni di euro bonus che scatterebbero al verificarsi di determinate condizioni. Godfrey, invece, firmerà un contratto quadriennale, fino al 30 giugno 2028, accordo e via libera da parte del giocatore, che ha partecipato attivamente a tutte le fasi della trattativa, arrivato poche ore fa. Restiamo in attesi dei comunicati ufficiali, ma Godfrey è virtualmente un nuovo acquisto dell’Atalanta e sarà a disposizione dell’allenatore Gian Piero Gasperini.