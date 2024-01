Milan, c’è un’idea inglese per la difesa di Pioli | ESCLUSIVO

Il Milan, vittorioso ieri a Udine, è a caccia di un difensore. E dalla Premier League ecco spuntare un’altra pista

Dopo l’importantissima vittoria ottenuta, in rimonta, contro l’Udinese nella partita giocata ieri, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, i dirigenti del Milan possono ora concentrarsi sul calciomercato. In questa sessione sono già arrivati a Milanello Matteo Gabbia, rientrato dal prestito al Villarreal, e il jolly Filippo Terracciano dal Verona.

Il capo dell’area sportiva rossonera, Geoffrey Moncada, ha esplicitamente parlato della necessità di intervenire ancora nel reparto difensivo per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli. Tanti i nomi circolati nei giorni scorsi: da Lilian Brassier del Brest, accostato anche al Napoli, a Clement Lenglet dell’Aston Villa, ma di proprietà del Barcellona. Quest’ultimo appare il preferito dalla dirigenza meneghina, per esperienza e capacità tecniche e tattiche. L’ostacolo da non sottovalutare è quello dell’alto ingaggio che il 28enne calciatore francese percepisce attualmente. Per quanto riguarda Brassier, invece, non sono stati mossi passi concreti, ma si tratta di un sondaggio effettuato e non ancora approfondito.

Sul 24enne centrale del Brest ci sono anche club esteri pronti all’assalto, col presidente del club transalpino che si frega le mani ed è pronto a far partire l’asta. Il Monaco, il Porto e il Bayer Leverkusen si sono interessate al calciatore, ma ancora nessuna di queste ha raggiunto la quadra per portare a casa il calciatore. E questo tiene ancora la pista viva anche per il Milan. Ma c’è un’altra strada che può essere percorsa, una pista non eccessivamente onerosa che potrebbe stuzzicare la società di Gerry Cardinale. L’ultima idea porta direttamente in Premier League.

Milan, l’ultima idea è Godfrey dell’Everton: la situazione

Seguito già nel 2020 dal Milan, dalla Roma e dal Napoli, prima del passaggio dal Norwich all’Everton, Ben Godfrey è un calciatore polivalente che può ricoprire diversi ruoli in difesa, da terzino destro a centrale, destro e sinistro. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, attraverso intermediari il suo nome è uscito nuovamente fuori in ottica Milan, visto che con i ‘Toffees’ sta giocando davvero poco e può rappresentare un’operazione low cost. Sotto contratto fino al 30 gennaio 2025, Godfrey è stato vicinissimo all’Atalanta nelle scorse settimane, ma la mancata proroga del cosiddetto ‘Decreto Crescita’ ha fatto saltare un’operazione concordata nei minimi dettagli, visto l’impennarsi dei costi della stessa. In ogni caso, sulle tracce del 26enne calciatore inglese, di origine giamaicana, sono segnalate lo Sheffield United in Premier League e il Leeds in Champioship. Vedremo chi riuscirà ad accaparrarsi il calciatore in questa sessione invernale del calciomercato.