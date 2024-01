Milan, concorrenza per Brassier: tre club sul difensore, parte l’asta | CM.IT

Il Milan è a caccia di un difensore centrale per rinforzare la difesa. Uno dei nomi attenzionati è quello di Brassier del Brest

Dopo l’approdo ai quarti di finale della Coppa Italia, conquistato ieri battendo il Cagliari di Claudio Ranieri, il Milan e i suoi dirigenti si tuffano sul calciomercato alla ricerca di rinforzi per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Durante il match di ieri sera, è tornato a Milano Matteo Gabbia: terminato con sei mesi di anticipo il prestito al Villarreal per il 24enne difensore centrale, prodotto del vivaio rossonero. Un ritorno atteso che va ad integrare il reparto difensivo a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli. Ma non sarà l’ultimo. Sempre ieri, c’è stato un incontro con l’agente del jolly Filippo Terracciano, difensore e centrocampista del Verona di Marco Baroni. Il colloquio con il procuratore Andrea D’Amico è stato positivo, chiaramente bisognerà parlarsi nuovamente per cercare di trovare la quadra del cerchio tra tutte le parti in causa.

Ma c’è un altro calciatore del quale si sta parlando con insistenza, connazionale di quel Clement Lenglet considerato un obiettivo primario del Milan. Stiamo parlando di Lilian Brassier, 24enne roccioso centrale del Brest sul quale si stanno concentrando le attenzioni del club meneghino. E le parole di Geoffrey Moncada, direttore tecnico della società del patron Gerry Cardinale, sono chiare su quelle che saranno le prossime mosse in difesa: “Abbiamo la necessità di avere dei difensori, visti gli infortuni, ma valuteremo tutte le opportunità. Non posso fare nomi, serve valutare tutte le situazioni, lavorare in segreto e capire chi possiamo prendere”.

Milan, concorrenza per Brassier: tre club alla finestra, il Brest fa partire l’asta

Il Milan, come detto, non è però il solo sulle tracce di Brassier, con il Brest che si frega le mani. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche il Porto, il Monaco e il Bayer Leverkusen hanno chiesto informazioni per il calciatore, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 con il club transalpino. La società non ha fissato alcun prezzo per il proprio giocatore, la volontà è quella di cederlo a titolo definitivo al miglior offerente, così da creare una vera e propria asta tra le società interessate. Dunque, si fa in salita la strada per il Milan che dovrà battere la concorrenza per portare in dote a Stefano Pioli il prodotto del vivaio del Rennes.