Non solo Gabbia, Moncada conferma i piani del Milan: “Ne abbiamo bisogno”

Geoffrey Monacada commenta il ritorno di Gabbia e si proietta ai prossimi colpi di mercato: “Ne abbiamo bisogno”

Il Milan ha aperto il calciomercato di gennaio perfezionando il ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal. Nel giorno della sfida di coppa Italia contro il Cagliari, il difensore è sbarcato a Milano ed è pronto ad unirsi fin da subito alla squadra rossonera.

Intanto Geoffrey Moncada ha parlato poco prima del match contro i sardi a ‘Mediaset’, soffermandosi proprio sulle operazioni in entrata, partendo da quella di Gabbia. “Avevamo la necessità di un buon difensore, per noi è importante. Gabbia è un calciatore solido, un serio lavoratore. Da domani sarà con noi”.

Il mercato però non finisce qui e ci saranno altri interventi anche in difesa: “Abbiamo la necessità dia vere dei difensori, visti gli infortuni, ma valuteremo tutte le opportunità. Non posso fare nomi – ha continuato Moncada – serve valutare tutte le situazioni, lavorare in segreto e capire chi possiamo prendere”.