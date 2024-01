Gabbia torna al Milan: “Il mio sogno. Ecco cosa mi ha detto Pioli”

Le dichiarazioni del difensore italiano, sbarcato a Milano in serata. Domani sarà già a Milanello per allenarsi

Riecco Matteo Gabbia. Il Milan riabbraccia il suo difensore, sbarcato in serata in Italia. Il calciatore domani sarà già a Milanello, dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva, per mettersi subito a disposizione di Stefano Pioli.

I rossoneri hanno deciso di anticipare il rientro di Gabbia avendo in infermeria Tomori, Kalulu e Thiaw, che non torneranno in campo di febbraio. Il difensore, intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti all’aeroporto, si è mostrato subito carico: “Sono felice di essere qui – ha affermato il difensore appena sbarcato in Italia -. Mi sento pronto e carico, speriamo in sei mesi belli in cui potremo toglierci delle soddisfazioni. Al Villarreal sono stato molto bene, ma il mio sogno è sempre stato giocare al Milan. E’ nata quest’emergenza in difesa e il Milan ha pensato a me, ne sono contento. Pioli? Ho parlato col mister che mi ha chiesto come stessi fisicamente, è stato bello risentirlo”