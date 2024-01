Milan, Gabbia subito da Pioli: le ultime sul difensore | CM.IT

Il Milan riporta a casa Matteo Gabbia. Domani sarà a Milanello per allenarsi con la squadra

È tutto fatto per il ritorno di Matteo Gabbia. Il difensore – come appreso da Calciomercato.it – stasera sarà a Milano e domani tornerà subito a varcare i cancelli di Milanello, per allenarsi con la squadra in vista della trasferta di Empoli, dopo chiaramente aver ottenuto l’idoneità sportiva.

L’italiano lascia dunque il Villarreal dopo soli sei mesi per dare una mano alla squadra rossonera, che deve fare i conti con le assenze di Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu, che non rientreranno prima di febbraio.

🚨#Milan – Gabbia sarà a Milano in serata. Domani idoneità prima del trasferimento a Milanello per allenarsi subito con la squadra @calciomercatoit @MilanLiveIT https://t.co/zAZ11ukNth — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 2, 2024

Questa emergenza totale al centro della difesa sta spingendo Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani a voler mettere le mani su un altro giocatore per rafforzare la retroguardia.

Il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Lenglet, ma serve il via libera da parte dell’Aston Villa, che in estate lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. Nelle ultime ore, inoltre, stanno salendo le quotazioni di Brassier del Brest, ma non sono escluse sorprese.