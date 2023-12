Milan, scelto il difensore: le ultime su Lenglet | CM.IT

Le ultime sul possibile colpo per la retroguardia: Lenglet è finito in cima alla lista di Moncada: ecco il motivo

Il ritorno in campo di Simon Kjaer, contro il Monza, ha messo fine all’emergenza in difesa in casa Milan, che durava ormai da diverse partite. Theo Hernandez così è potuto finalmente tornare a giocare sulla sinistra e la manovra ne ha decisamente giovato. L’ottimo esordio di Jan-Carlo Simic ha poi fatto sorridere Stefano Pioli, che potrà affrontare le prossime due partite di dicembre con maggiore serenità.

A gennaio, però, il Diavolo è pronto a mettere le mani su un nuovo centrale. Non ci sono più dubbi, infatti, che la priorità di Geoffrey Moncada sia l’acquisto di un difensore. Un difensore, preferibilmente, di piede mancino, ecco perché in queste ore – come raccolto da Calciomercato.it – stanno salendo le quotazioni di Clement Lenglet. Il Milan ha avviato i contatti con il suo entourage, anche per capire la fattibilità dell’operazione. Il francese, di proprietà del Barcellona, sta giocando poco con l’Aston Villa e può così lasciare l’Inghilterra; va però trovata la quadra affinché l’affare vada in porto, alle giuste condizioni.

Milan: Kelly per giugno, no ad Esteve

Ma sul taccuino di Moncada i nomi dei difensori mancini che piacciono sono davvero tanti. Nelle scorse ore su Calciomercato.it, vi abbiamo parlato di Kiwior, finito nel mirino anche di Roma e Napoli, ma l’Arsenal al momento non è intenzionata a cederlo.

Risponde all’identikit tracciato dal Milan anche Kelly, che il Bournemouth non vuole dar via a gennaio, ma che tornerà prepotentemente di moda per l’estate, avendo un contratto in scadenza a giugno ed essendo uno dei preferiti della dirigenza. Si defila, invece, Maxime Esteve, che Moncada ha seguito da vicino, ma ad oggi non è considerato un obiettivo.