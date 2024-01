Milan, interesse concreto per Terracciano: le ultime | CM.IT

Dialoghi già avviati col Verona per il jolly classe 2003. Il suo arrivo alla corte di Pioli potrebbe dare il via libera alla cessione di Krunic

Il mercato di gennaio del Milan non si fermerà certo al ritorno di Gabbia. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, sulla lista della dirigenza rossonera è cerchiato in rosso anche il nome di un altro calciatore italiano: ovvero Filippo Terracciano, classe 2003 in forza al Verona che ha appena chiuso la cessione di Hien all’Atalanta.

L’interesse rossonero per il ventenne veronese è concreto, tanto che sono già partiti i dialoghi con il club scaligero, in piena lotta per non retrocedere in B. Oggi pomeriggio è previsto un incontro tra le due società.

Terracciano sarebbe un affare in ottica futura, ma anche per il presente, con Pioli sempre in grande emergenza. Soprattutto in difesa. E proprio Terracciano sarebbe adattabile anche al ruolo di difensore centrale.

Cresciuto nel settore giovanile gialloblù, il numero 24 della squadra di Baroni ha collezionato 19 presenze nella stagione in corso. Il suo arrivo a Milano potrebbe dare il via libera alla cessione di Krunic.