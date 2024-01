Dall’interesse del Milan all’idea Napoli: le ultime su Brassier | CM.IT 

Le ultime novità su Lilian Brassier, centrale francese del Brest che piace a Milan e Napoli: tutti gli aggiornamenti

Un difensore per Stefano Pioli, ma anche per Walter Mazzarri. Milan e Napoli sono accomunate dalla necessità di puntellare il reparto arretrato: i rossoneri, a causa dei molteplici infortuni, hanno già richiamato Gabbia dal prestito al Villarreal, ma – come affermato dallo stesso allenatore – vogliono fare un altro acquisto per la retroguardia.

Anche Mazzarri si aspetta volti nuovi, visto che Natan è infortunato e ne avrà per almeno un altro mese e in generale il pacchetto arretrato ha mostrato molte crepe. Stesso ruolo da coprire, possibili obiettivi in comune quindi ed, infatti, a Milan e Napoli è stato accostato Lilian Brassier, 24 anni, difensore centrale mancino del Brest.

Il 24enne, come raccontato dalla nostra redazione, piace anche a Porto, Monaco e Bayer Leverkusen e il club transalpino è disposto a cederlo al miglior offerente, sperando in un’asta che alzi il prezzo del giocatore.

Calciomercato Napoli e Milan, le ultime su Brassier

Da tempo nel mirino del Milan, negli ultimi giorni Brassier è diventato un nome caldo anche per quanto riguarda il Napoli.

Aggiornamento #Brassier: il centrale mancino del #Brest è nel mirino del #Milan, mentre il #Napoli pare essere orientato verso un difensore di piede destro. Non ci sono, comunque, movimenti concreti su questo nome da parte dei club italiani, allo stato attuale @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) January 15, 2024

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, però, il centrale francese resta un calciatore che piace ai rossoneri, mentre la società partenopea sembra più orientata ad acquistare un difensore di piede destro. Allo stato attuale, ad ogni modo, non ci sono movimenti concreti su questo nome da parte dei club italiani.