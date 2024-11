La top 10 dei migliori Under 20 per somma gol-assist: quattro giocatori dalla Serie A

Alla scoperta dei giovani talenti in rampa di lancio in questo inizio di stagione: una top ten che parla molto ‘italiano’

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato dei talenti Under 21 più costosi al mondo secondo il CIES. Nella classifica di oggi, invece, scendiamo di un gradino e vi riportiamo gli Under 20. Questa volta, però, non ci focalizziamo sul loro valore di mercato, bensì su quello che stanno facendo in campo. Più nello specifico vi riportiamo i 10 giocatori dai 20 anni a scendere che hanno contribuito con la somma maggiore di gol + assist solo nei 5 principali campionati europei. Esclusa, dunque, anche qualsiasi competizione europea o coppa nazionale.

La tanto bistrattata Serie A si porta a casa ben 4 giocatori su 10 di questo elenco, segno che si sta iniziando a dare spazio anche a calciatori più giovani e che nel nostro campionato lasciano il segno. Un messaggio chiaro e lampante che mostra come anche qui in Italia si sta lentamente procedendo verso la giusta direzione e che il talento va riconosciuto a prescindere dalla carta d’identità. Di seguito vi riportiamo, in ordine crescente, i 10 Under 20 più incisivi d’Europa.

Santiago Castro: il nuovo trascinatore del Bologna

E si parte subito con un calciatore proveniente dalla nostra Serie A: Santiago Castro. Con 3 gol e 1 assist, il ventenne argentino entra di diritto in questa classifica. Una somma totale di 4 partecipazioni per la nuova punta del Bologna, che spera di mantenere un ritmo importante fino al termine della stagione. E’ ormai lui il titolare indiscusso per Vincenzo Italiano.

Bynoe-Gittens: la fantasia in casa Dortmund

Se tenessimo in considerazione anche le coppe, allora Bynoe-Gittens schizzerebbe in questa classifica per via dei suoi gol in Champions League, ma abbiamo scelto di prendere in esame solo i campionati. E allora il 20enne inglese si posiziona a pari merito con Castro per via di 2 gol e 2 assist messi a referto in Bundesliga con il Borussia Dortmund.

Lucas Stassin: il nuovo volto del Saint-Etienne

La nuova punta del Saint-Etienne si deve ancora sbloccare in campionato, ma conta già 4 assist nelle prime apparizioni in Ligue 1. Ovviamente, non entrano nel conteggio le reti realizzate in Belgio, dato che la Jupiler Pro League non rientra nei top 5 campionati europei. Il belga ha grande fiducia e tutto il tempo per scalare questa classifica.

Mbangula: la scommessa di Thiago Motta

Ed eccolo il secondo calciatore proveniente dalla Serie A, il primo della Juventus. Mbangula è stata una delle scommesse di Thiago Motta e fin qui ha ripagato con 1 gol e 3 assist e dunque, anche per lui, 4 partecipazioni complessive. I bianconeri continueranno a puntare su di lui, anche se la titolarità non sarà per nulla facile da conquistare, vista l’agguerritissima concorrenza.

Facundo Buonanotte: che impatto col Leicester

Acquistato dal Brighton nel gennaio del 2023 dal Rosario Central, è cresciuto in Premier League e ora è stato prestato al Leicester per ottenere più minuti possibili. Il trequartista argentino ha ricambiato questa fiducia con 3 gol e 2 assist che lo posizionano su un gradino poco più alto rispetto ad altri giocatori nella nostra top 10 e che lo rendono uno dei 2004 più interessanti dell’elenco.

Kenan Yildiz: la stella della Juventus

Ricordate quando parlavamo di concorrenza in casa Juventus per quel ruolo di esterno d’attacco a sinistra? Eccolo il titolare: Kenan Yildiz. Tra le stelle più brillanti della Serie A. Il turco è il decimo Under 21 più costoso al mondo e con i suoi 2 gol e 3 assist in campionato, si piazza anche lui in una posizione elevata di questo elenco. Thiago Motta se lo coccola e se riuscirà a renderlo ancora più cinico sotto porta, allora avrà trovato un trascinatore assoluto.

Nico Paz: la scuola Real Madrid al Como

Gioia per gli occhi. Questo è Nico Paz. Premiato già due volte come MVP in campo in questo inizio di stagione, anche per lui 5 partecipazioni con 1 gol e 4 assist nel Como. La scuola Real Madrid mostra a tutti come sia un giocatore diverso dagli altri. E’ costato solo 6 milioni, i ‘Blancos’ hanno una clausola di riacquisto e il 50% del ricavato sulla futura cessione. Il 20enne ha iniziato alla grandissima e ha tutte le possibilità di fare ancora meglio.

Andrey Santos: il talentino brasiliano

Uno dei tanti acquisti del Chelsea, che ora per trovare spazio sta facendo benissimo allo Strasburgo. Acquistato dai Blues nel gennaio del 2023 dal Brasile, in questa stagione ha già messo a referto 5 gol e 1 assist, che per un mediano sono tantissimi. A fine anno tornerà a Londra e chissà che magari questa volta non riesca a ritagliarsi un ruolo più importante anche lì.

Joao Neves: la guida del nuovo PSG

Anche lui già presente nella nostra top 10 dedicata agli Under 21 con il valore di mercato più alto al mondo. Joao Neves sta facendo benissimo anche in termini di numeri. Nel nuovo PSG, come mediano, ha realizzato 1 gol e messo a referto 6 assist, il che lo fa piazzare al secondo posto di questa classifica. Il portoghese ha fatto subito vedere il suo talento anche in Ligue 1.

Yamal: il piccolo fuoriclasse

Un talento cristallino. Un predestinato assoluto. Lamine Yamal è già diventato campione d’Europa con la Spagna e sta trascinando un super Barcellona. Ha compiuto pochi mesi fa 17 anni, il che dice tutto. E’ l’Under 21 più caro al mondo, nonché l’Under 20 con la somma gol+assist più alta di tutti: 5 reti e 7 passaggi decisivi solo in Liga. Inarrestabile.