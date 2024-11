Dall’esonero agli applausi: il retroscena su Fonseca dopo Real Madrid-Milan | CM.IT

Il tecnico dei rossoneri si prende ancora una volta la scena e allontana i rumors legati ad una panchina bollente dopo il ko contro il Napoli

Non è iniziata con il piede giusto l’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese non è mai stato tra i preferiti della tifoseria rossonera, che avrebbe voluto un allenatore diverso, magari quell‘Antonio Conte, che qualche giorno fa si è imposto a San Siro con il suo Napoli.

Sembra, però, essere passata un’eternità da quel match, che aveva fatto tornare i rumors legati alla panchina del portoghese. Ma in realtà era solo la settimana scorsa, così il giorno dopo erano riemersi i nomi di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Igor Tudor per la sua successione. La panchina di Fonseca era, dunque, tornata a traballare: nessun ultimatum da parte del Milan, ma una classifica terribile imponeva due successi contro il Monza e il Cagliari, per vivere una pausa per le Nazionali serena e senza i rumors legati ad un ribaltone. I rumors si sono, poi, un po’ placati dopo la vittoria contro i brianzoli, ma nessuno aveva messo in conto l’impresa al Bernabeu.

Milan, Fonseca conquista ancora tutti: l’esonero ora è lontanissimo

Paulo Fonseca ha così stupito tutti, scrivendo una piccola pagina importante della storia del Milan. Vincere contro il Real Madrid, d’altronde, non può passare sotto traccia, anche perché il successo non è stato casuale.

Fonseca, dunque, gongola per aver compiuto una sorta di capolavoro, grazie alle sue idee, grazie all’intuizione di inserire Musah, e grazie al quel Leao che sembrava perduto. Fonseca esulta e festeggia la seconda impresa stagionale, dopo quella contro l‘Inter. In quella circostanza il portoghese sembrava spacciato, ma è riuscito a risorgere battendo i nerazzurri. Ora la vittoria contro il Real è la conferma che Fonseca può meritare altro credito, almeno fino al termine della stagione, per provare a cambiare il Milan.

L’ex Lille ora potrà dormire sonni più tranquilli, sapendo che il Diavolo è destinato a vivere di alti e bassi, ma la squadra sta dalla sua parte così come i tifosi e anche i giornalisti, che adesso ci metteranno un po’ prima di rimetterlo in discussione. Ieri d’altronde, al termine della partita, in sala stampa, diversi giornalisti italiani lo hanno applaudito. Magari qualcuno di questi qualche giorno fa aveva scritto di un suo possibile esonero, oggi, invece, gli riconosce il grande lavoro svolto per battere il Real Madrid. Forse il vento per Fonseca è davvero cambiato.