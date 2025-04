Gesto di Inzaghi all’arbitro visto in TV: cosa dice il regolamento

L’Inter crolla nel derby contro il Milan e saluta la Coppa Italia: l’allenatore piacentino infuriato a fine partita

L’Inter esce con le ossa rotte dal derby di Coppa Italia con il Milan e deve dire addio ai sogni di ‘Triplete’ dopo l’umiliante 3-0 rimediato nella semifinale di ritorno contro il ‘Diavolo’.

I nerazzurri, dopo un buon primo tempo anche se chiuso in svantaggio, crollano nella ripresa sotto i colpi di uno scatenato Jovic. Niente finale di Roma per la truppa di Inzaghi, che adesso dovrà rimettersi subito in carreggiata in vista dei prossimi e decisivi impegni tra campionato e Champions League. Domenica al Meazza arriva la Roma e l’Inter non può permettersi altri passi falsi nel duello scudetto con il Napoli, mentre mercoledì prossimo Lautaro e compagni saranno di scena in Catalogna per il primo round della semifinale di Champions contro il Barcellona.

Inter-Milan, furia Inzaghi e niente recupero: “Non prendetemi per il culo”

Simone Inzaghi certamente non può essere soddisfatto e fatica a digerire il pesante ko nella stracittadina con il Milan.

Evidente il nervosismo nella parte finale della sfida da parte del tecnico dell’Inter, come dimostrano le immagini Tv che beccano l’ex Lazio urlare al quarto uomo a bordocampo: “Non mi prendere per il culo, non voglio il recupero. Non darmi il recupero“, la richiesta esplicita di Inzaghi al 90′ sul risultato di 3-0 e a match ampiamente chiuso in favore del Milan. L’arbitro Doveri fischia così la fine senza dare recupero, mentre dagli spalti erano partiti da qualche secondo gli “Olè” di sfottò della curva milanista.

Entrando nel merito della scelta di Doveri, nello specifico caso spetta solo al direttore di gara decidere se e quanto recupero concedere: non figura nel regolamento e si tratta più di una consuetudine.