Calciomercato: prendono Jovic a zero, la firma

Luka Jovic si è scatenato in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Spunta la firma a parametro zero per l’attaccante del Milan: la svolta decisiva

Tutto può cambiare velocemente nel mondo del calcio. Il calciomercato potrebbe riservare un nuovo intreccio in Serie A per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic: ecco la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Può arrivare la firma a zero: tutti i dettagli in ottica futura.

Luka Jovic si è ripreso il Milan con una prestazione da incorniciare nella semifinale di Coppa Italia. Due gol decisivi per superare i cugini dell’Inter volando così subito in finale. Sergio Conceicao ha esaltato il suo stato di forma visto che ha perso anche qualche kg di troppo nelle ultime settimane. Ora l’attaccante rossonero è pronto a spiccare il volo ancora una volta: la sua media gol è diventato subito la migliore tra gli attaccanti rossoneri. Un nuovo colpo in Serie A per il serbo: scopriamo subito la sua prossima destinazione.

Calciomercato, intreccio con Jovic: l’affare in Serie A

Una nuova svolta per l’affare Jovic. L’attaccante serbo ha vissuto una serata magica segnando una doppietta in semifinale di Coppa Italia: una vittoria sorprendente regalando ai rossoneri la finale della competizione.

L’attaccante del Milan, Luka Jovic, è arrivato proprio dal Real Madrid che lo aveva acquistato dall’Eintracht Francoforte per circa 60 milioni di euro. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: spunta l’intreccio in casa rossonera per il colpo a zero. Sulle sue tracce c’è ancora il Torino, ma a gennaio è stato vicino anche al Monza. Ha avuto offerte anche dall’Arabia Saudita e Qatar, ma nel frattempo la dirigenza rossonera potrebbe pensare anche al suo rinnovo. Spetterà al Milan se o meno esercitare l’opzione annuale per il prolungamento.

La seconda settimana di luglio sarà quella decisiva per conoscere così la sua prossima destinazione. Una serata magica per l’attaccante serbo, che era considerato uno dei migliori attaccanti d’Europa negli anni scorsi. Un intreccio decisivo per continuare a sognare in grande continuando a brillare di luce propria. Nelle ultime settimane si è allenato alla grande conquistando il posto da titolare nel Milan: ha subito realizzato due gol in semifinale di Coppa Italia mandando in finale i rossoneri.

L’attaccante serbo può ripartire subito con un nuovo progetto interessante in Serie A: una nuova svolta per il futuro di Jovic che vuole recuperare gli anni d’oro della sua carriera.