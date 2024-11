Flop Giuntoli, polveriera Juventus: rimpianto da 100 milioni

Non sono pochi i calciatori bianconeri che non hanno ancora convinto: saranno le prossime partite ad imprimere la svolta decisiva

A poche ore dal fischio d’inizio del derby contro il Torino, l’attenzione della Juventus è inevitabilmente rivolta alla stracittadina. Un crocevia tutt’altro che banale per la compagine di Thiago Motta che, dopo la vittoria esterna sul campo dell’Udinese, è reduce dal pareggio tra molti rimpianti di Lille. Anche contro gli uomini di Vanoli, però, il tecnico bianconero sarà chiamato a valutare con attenzione le scelte di formazione a causa dei diversi infortuni che stanno privando la Juventus di calciatori importanti. A cominciare dal KO di Bremer, ma non solo.

Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento, infatti, ci sono sicuramente anche le corsie esterne e il centrocampo con le condizioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez da valutare con attenzione in vista dei prossimi impegni. Il riferimento al centrocampista brasiliano ex Aston Villa e all’esterno offensivo argentino permettono d’altronde di allargare il discorso, inglobandoli tematiche squisitamente di mercato. Quella che si è chiusa a fine agosto è stata infatti una campagna estiva nella quale la Juventus ha giocato un ruolo da assoluta protagonista. In termini di cartellino, infatti, la Juventus ha chiuso la sua sessione estiva con un saldo negativo di oltre 100 milioni, che cambia di segno se, però, si considera anche i vari ammortamenti e il risparmio fornito da alcuni ingaggi pesanti non rinnovati.

Juventus, da Douglas Luiz a Nico Gonzalez: Giuntoli ‘rischia’ grosso

Come confermato dallo stesso CDA bianconero, strappare il pass per la prossima Champions League rappresenta un vero e proprio mantra, così come la qualificazione agli ottavi della massima competizione continentale. Per farlo, però, la compagine di Thiago Motta sarà chiamata ad un vero e proprio cambio di passo. Ed è a quest’altezza che le questioni tecniche si intrecciano in maniera osmotica con le decisioni dall’alto che hanno portato in estate all’acquisto di alcuni calciatori che finora non hanno convinto.

Da Douglas Luiz (a bilancio per 50 milioni ma inserito nello scambio Iling-Barranechea) a Cabal (pagato 11 milioni) passando per Nico Gonzalez, per il quale sono stati sborsati circa 33 milioni di euro. Una spesa complessiva che finora non ha affatto convinto e a causa della quale diversi tifosi della Juventus stanno criticando l’operato di Giuntoli. Il brasiliano si è reso protagonista di errori importanti a causa dei quali la ‘Vecchia Signora’ ha gettato alle ortiche punti preziosi. L’ex Verona – reduce dallo svarione di Lille – ha alternato anche buone prestazioni ma nel complesso fatica se attaccato in velocità a campo aperto. L’argentino, che ha lanciato qualche sprazzo di calcio solo in Champions League contro il Feyenoord, al momento è un grosso punto interrogativo. Così come è un rebus tutto un mercato che ha privato la Juve di un vice Vlahovic all’altezza: i rimpianti per quanto sta facendo Kean con la maglia della Fiorentina sono in drastico aumento. Tutta la Juventus – insomma – è ancora sotto esame: Giuntoli compreso.