Douglas Luiz l’uomo in meno della Juventus: flop da quasi 100 milioni

La Juventus frena contro il Cagliari, Douglas Luiz ancora una volta protagonista in negativo della squadra bianconera: continua il momento difficile del centrocampista brasiliano

Douglas Luiz ci ricasca. Ancora una volta il centrocampista brasiliano complica i piani della Juventus, procurando il secondo rigore in quattro giorni dopo l’episodio in Champions contro il Lipsia.

L’intervento falloso su Piccoli, a tre minuti dal termine della sfida contro il Cagliari, costa però stavolta due punti pesanti in campionato alla squadra di Thiago Motta. L’ex Aston Villa, escluso ancora una volta dall’inizio e subentrato nella ripresa, non aveva fatto poi così male prima della circostanza incriminata che ha regalato il pareggio dell’1-1 ai sardi di Nicola. I tifosi nel post partita si sono scagliati tutti contro il nazionale verdeoro, mentre Thiago Motta in conferenza ha cercato di difenderlo: “Douglas Luiz ha tutta la mia fiducia, lui come il resto della squadra. Non credo alla sfortuna, ma non è il caso di puntare il dito contro un giocatore o un altro. Vinciamo, perdiamo e pareggiamo insieme”, le parole in conferenza del tecnico bianconero.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz non cambia marcia: delude ancora e complica i piani di Thiago Motta

Finora però Douglas Luiz è stato un autentico flop nella rosa bianconera, visto che peraltro era sbarcato a Torino con altre credenziali e aspettative dopo l’acquisto in pompa magna dall’Aston Villa nel mercato estivo.

La Juventus ha speso 50 milioni di euro nella maxi operazione che ha visto coinvolti anche Barrenechea e Iling-Junior, sottoscrivendo con il giocatore brasiliano un contratto quinquennale da oltre 9 milioni lordi fino al 2029. Douglas Luiz però ha recitato al momento un ruolo da comprimario, deludendo le attese dell’ambiente bianconero. Soltanto un’apparizione da titolare dopo 9 partite tra Serie A e Champions League (222 minuti totali in campo) per il centrocampista classe ’98 ex Aston Villa, scivolato in fondo nelle gerarchie di Thiago Motta a centrocampo. Douglas Luiz è costato complessivamente 95 milioni di euro tra cartellino e ingaggio: al rientro dopo la sosta servirà un repentino cambio di marcia per cambiare una stagione che è iniziata nel peggiore dei modi. Da asso del mercato a uomo in meno per la Juve e Thiago Motta…