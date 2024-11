Luis Enrique in bilico, la rivoluzione al Psg parla anche italiano | ESCLUSIVO

La brutta sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid potrebbe avere conseguenze al Paris Saint-Germain. Non solo in panchina

Con quattro punti conquistati in altrettante partite, il Paris Saint-Germain occupa attualmente la venticinquesima posizione della classifica unica della nuova Champions League. Questo vuole dire che la squadra di Luis Enrique sarebbe la prima delle eliminate, quando la fase a gironi è giunta a metà del cammino.

Con quattro partite ancora da giocare, ovviamente c’è tutto il tempo per recuperare, ma la strada si fa in salita. Sia perché, da un lato, tre delle quattro gare i parigini dovranno disputarle in trasferta; sia perché, dall’altro, tra i prossimi avversari ci sono colossi come il Bayern Monaco e il Manchester City. Se nel campionato francese il Psg occupa saldamente il primo posto, lo scarso rendimento europeo non può che mettere al centro della critica l’operato del tecnico spagnolo. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, prende quota l’ipotesi di una separazione tra Luis Enrique e il club transalpino al termine della stagione. Per rimpiazzarlo Luis Campos proverà a fare un nuovo tentativo con Zinedine Zidane, già corteggiato in passato, e con Didier Deschamps qualora decidesse di lasciare il ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

Calciomercato, un po’ di Italia al Psg: sempre più caldo il nome di Fratini

Ma la rivoluzione che attende i campioni di Francia del Paris Saint-Germain la prossima estate parlerà anche un po’ di italiano.

Come rivelato in esclusiva dalla nostra redazione il mese scorso, infatti, il nome di Michele Fratini è sempre più caldo dalle parti della Torre Eiffel. Il noto talent scout fiorentino è stato chiamato per andare a lavorare con il club francese per rivestire il doppio ruolo di capo scout per la prima squadra e di responsabile del settore giovanile. Il Psg vuole cambiare la politica sul mercato e puntare sui giovani, seguendo un po’ la filosofia del gruppo Red Bull e a tal fine ha deciso di affidarsi a chi negli ultimi anni è stato riconosciuto come il migliore nel suo campo.