Via libera Juve, Gyokeres al posto di Osimhen: “Accordo chiuso”

I due bomber al centro del mercato con una vicenda che coinvolge anche il club bianconero: l’affare in dirittura d’arrivo

Sono due dei grandi bomber con la valigia in mano e che in estate sembrano destinati a cambiare maglia e ad affrontare una nuova avventura. Stesso nome (o quasi), stessa voglia di fare gol, stessa capacità nel saper vedere la porta, entrambi un costo del cartellino decisamente alto.

Victor Osimhen e Viktor Gyokeres sono due dei giocatori più chiacchierati in ottica mercato estivo. Grandi goleador, in uscita dalle rispettive squadre. Perché il nigeriano, una volta terminata l’esperienza ad Istanbul con il Galatasaray, tornerà a Napoli, ma solo come tappa intermedia. Lo svedese, invece, sembra destinato a lasciare lo Sporting CP per una vendita record. Una doppia partenza che può coinvolgere anche la Juventus oltre che i club di Premier League, da sempre interessati ai due calciatori.

Juventus, Gyokeres allo United libera Osimhen

In particolare è il Manchester United a seguire da tempo le vicende dei due attaccanti. E il club inglese avrebbe fatto la sua scelta. Secondo ‘Football Insider’ lo United avrebbe optato per Gyokeres, richiesto espressamente da Ruben Amorim, suo ex allenatore in Portogallo.

Un affare che da Oltremanica definiscono sostanzialmente chiuso, con i Red Devils che avrebbero battuto la concorrenza dell’Arsenal. Decisiva la presenza proprio di Amorim e la volontà del calciatore. Un affare che può quindi lasciare campo libero alla Juventus. Con Gyokeres in Inghilterra, la Juve avrebbe una rivale in meno nella corsa ad Osimhen.

Certo, convincere il Napoli non sarà semplice, anche perché gli azzurri preferiscono da sempre una cessione all’estero proprio per non avvantaggiare le possibili rivali italiane. Giuntoli però è determinato e vuole cercare di portare il nigeriano a Torino. Missione non semplice, anche per l’interesse arabo nei confronti del centravanti. L’obiettivo è un nuovo centravanti, Osimhen resta tra i preferiti, ma attenzione a possibili alternative. Su tutte Mateo Retegui, che con tutta probabilità è destinato a chiudere la stagione come miglior marcatore della Serie A 2024/2025.