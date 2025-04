Milan, Theo firma subito: inizia la nuova avventura

Una svolta decisiva per il futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese del Milan non vede l’ora di iniziare il nuovo progetto: spunta la verità assoluta

Saranno mesi di programmazione decisiva in ottica futura. Il Milan cercherà di vincere la Coppa Italia per conquistare un posto in Europa League: il futuro di Sergio Conceicao passerà proprio da questa sfida importantissima per il futuro della squadra rossonera. Spunta la nuova decisione su Theo Hernandez: arriva la svolta per la firma.

La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa del Milan in ottica futura. Dopo una stagione di alti e bassi, ci sarà subito una nuova svolta per il futuro del terzino francese Theo Hernandez. Novità importanti per ambire a grandi palcoscenici: spunta la verità per mettere nero su bianco sul contratto. Tutto può cambiare improvvisamente fino ad arrivare a conoscere la sua decisione definitiva: conosciamo ogni singolo dettaglio in vista della prossima stagione.

Milan, affare Theo: la svolta sullo stipendio

Le prossime settimane saranno decisive per allestire una rosa competitiva in ottica futura. Il Milan cercherà di dimenticare in fretta e furia l’ultima stagione, ma potrebbe chiudere con due trofei. Sergio Conceicao non vede l’ora di affrontare il Bologna in finale di Coppa Italia, ma ora c’è la novità assoluta su Theo Hernandez.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez è pronto a firmare un nuovo contratto con il Milan. Stipendio al ribasso per continuare la sua avventura in maglia rossonera: la svolta in vista della prossima stagione per sposare il nuovo progetto. Il suo attuale legame contrattuale è vincolato fino a giugno 2026, ma ora potrebbe esserci un nuovo prolungamento.

Accostato a tante big d’Europa, ora Theo non vede l’ora di continuare la sua avventura in maglia rossonera. Novità importanti per conoscere così il suo prossimo passo: il francese dovrà prendere così una decisione in tempi brevi. L’ex Real ha trovato la sua giusta dimensione in Serie A conquistando anche la Nazionale transalpina con il Ct Deschamps. Una crescita esponenziale per diventare uno dei migliori interpreti del ruolo: non ci sarà l’addio al termine della stagione con il Milan che vuole subito blindare.

La dirigenza rossonera vorrebbe così offrirgli un rinnovo contrattuale con cifre al ribasso. Svolta decisiva per sognare in grande a partire da luglio: il Milan spera di centrare l’Europa League per continuare a vivere emozioni a livello internazionale. Ormai ci siamo per la nuova svolta su Theo.