Theo Hernandez, così cambia tutto: doppia svolta per Milan-Atalanta

Le ultime sul futuro del terzino francese. Ora può davvero cambiare tutto: il punto della situazione sul numero diciannove rossonero

Dopo il 4 a 0 inflitto all’Udinese, il Milan è tornato a schierarsi ancora una volta con il 3-4-3. Un modulo, che ha permesso ai rossoneri di essere più solidi in difesa e concreti in attacco.

Ma lo schema utilizzato da Sergio Conceicao in Friuli, indubbiamente, ha portato ad esaltare le caratteristiche di alcuni elementi della rosa. Uno su tutti, Theo Hernandez.

Il francese, protagonista di una stagione alquanto deludente, giocando da quarto di centrocampo, può ovviamente pensare più ad attaccare e meno a difendere. Così contro i friulani è stato protagonista di un’ottima prestazione, trovando anche un super gol dei suoi.

Milan, futuro Theo Hernandez: la situazione

Il Milan con l’Atalanta ha deciso di riproporre la stessa formazione e fin dall’inizio si è rivisto un Theo Hernandez subito pimpante e propositivo.

Chissà che il nuovo modulo non gli permetta di rinascere definitivamente. Il francese ormai da qualche settimana sembra aver trovato serenità fuori dal campo e la nascita della secondogenita non può che aver contribuito.

Il Milan, dunque, si augura di poter rivedere con continuità il vero Theo Hernandez per provare a scrivere nuovamente un futuro che in molti hanno dato per scritto troppo in fretta. Il francese non ha mai cambiato idea sul voler rimanere in rossonero. Ora la palla passa al Diavolo, che prima del calcio d’inizio ha fatto capire che le parti possono andare avanti ancora insieme: “A me piace tanto – ammette Moncada Dazn -. So che può fare partite come a Udine anche stasera. Stiamo parlando, stiamo lavorando. Non siamo così lontani. Spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte”.