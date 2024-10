Paris Saint-Germain, Campos vuole portare un altro italiano in Francia | ESCLUSIVO

Il mercato del Psg potrebbe parlare ancora una volta italiano. Il Ds Campos vuole cambiare politica e guarda oltre le Alpi

Il Paris Saint-Germain sta cambiando politica sul mercato. Dopo anni in cui i campioni di Francia hanno fatto incetta di campioni già affermati – in primis Neymar e Messi – senza riuscire a vincere la Champions League, con il direttore sportivo Luis Campos si vuole dare una svolta in una nuova direzione.

Ed il nuovo ciclo del Psg potrebbe parlare, almeno un po’, anche italiano. Non sarebbe di certo la prima volta che il club capitolino si affida a talenti del Bel Paese. Attualmente c’è Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana, a difendere i pali della porta dei Rouge et Bleu, preceduto oltre un decennio fa dal collega Salvatore Sirigu. Il primo in assoluto fu Marco Simone nel 1997, mentre nel 2012 arrivarono sia Thiago Motta che Marco Verratti. Breve parentesi anche per Gigi Buffon e Alessandro Florenzi, senza dimenticare le due stagioni con Carlo Ancelotti in panchina. Ma stavolta non si tratta di un calciatore né di un allenatore.

Psg, Fratini in corsa per il ruolo di capo scout

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, nell’idea di Campos c’è quella di stoppare le spese pazze del Psg e cercare di acquistare in anticipo i campioni del futuro. A tal fine c’è da promuovere una forte area scouting.

In tale ottica, avanza la candidatura di Michele Fratini, premiato più volte come miglior talent scout italiano e scopritore di giovani promesse poi affermatesi a grandi livelli come Mesut Ozil o i fratelli Thuram, giusto per fare qualche esempio. Fresco del Premio Nereo Rocco conquistato un mese fa, il suo nome è stato accostato prima alla Juventus e poi alla Roma, che però non hanno chiuso l’affare. E allora si potrebbero aprire per lui le porte di una esperienza all’estero in uno dei club più ricchi e prestigiosi al mondo. Da capire, eventualmente, quale potrebbe essere il suo ruolo in seno al club parigino: se capo dell’area scouting oppure responsabile per l’Italia.