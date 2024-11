Champions League, il Milan è formato Real | Pari Juventus, il Bologna ancora ko

In Champions League, esulta il Milan che passa in casa del Real Madrid: la Juventus pareggia contro il Lille, per il Bologna altro ko con il Monaco

Niente è scontato, nella nuova Champions League. E ne abbiamo avuto una ennesima riprova, stasera, con il colpo a sensazione che viene firmato dal Milan, capace di passare al Santiago Bernabeu battendo per 3-1 il Real Madrid a casa propria. Ancora una volta, nel momento più difficile, Fonseca e i suoi piazzano una esibizione di orgoglio e talento. La Juventus porta via un punto da Lille, mentre per il Bologna arriva un’altra, dolorosa, sconfitta con il Monaco.

Il Milan non patisce il grande palcoscenico, anzi, va in vantaggio presto con un gol di testa di Thiaw. Pareggia Vinicius su rigore contestato, ma il Diavolo è più squadra e torna avanti con Morata, in tap in su tiro di Leao, trovando il tris nella ripresa con Reijnders ben assistito da un Leao in ottima forma. Il Real, di fatto, si vede quasi solo in contropiede con le sgasate di Mbappe e poco altro e rischia anche un passivo più pesante. Nel finale, potrebbe riaprirla Rudiger, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

A Lille, la Juventus parte sotto ritmo e subisce la rete di David, originata da una grande azione di Zhegrova. Da lì, si svegliano i bianconeri, con Vlahovic e Thuram che vengono murati da Chevalier, prima che, nella ripresa, un rigore conquistato da Conceicao permetta a Vlahovic di pareggiare su rigore. Gara aperta fino alla fine, ma il punteggio non cambia più.

Il Bologna, volenteroso, continua a non segnare in Champions e perde ancora. Col Monaco, decide nel finale una zampata di Kehrer, dopo che la gara era rimasta in equilibrio a lungo. Nel primo tempo, annullati gol a Singo e a Castro.

Champions League, risultati e classifica della quarta giornata: il Manchester City va ko con lo Sporting

Tra gli altri risultati, da evidenziare il 4-0 del Liverpool con il Bayer Leverkusen, ma soprattutto il ko per 4-1 del Manchester City con lo Sporting, con tripletta di Gyokeres.

PSV EINDHOVEN-GIRONA 4-0 – 16′ Fiamingo, 33′ Tillman, 83′ Bakayoko, 88′ aut. Krejci

SLOVAN BRATISLAVA-DINAMO ZAGABRIA 1-4 – 5′ Strelec (S), 10′ Spikic (D), 30′ Sucic (D), 54′, 72′ Kulenovic (D)

BORUSSIA DORTMUND-STURM GRAZ 1-0 – 85′ Malen

CELTIC-LIPSIA 3-1 – 23′ Baumgartner (L), 35′, 46′ pt Kuhn (C), 72′ Hatate (C)

REAL MADRID-MILAN 1-3 – 12′ Thiaw (M), 23′ Vinicius rig. (R), 39′ Morata (M), 73′ Reijnders (M)

LILLE-JUVENTUS 1-1 – 27′ David (L), 60′ Vlahovic rig. (J)

LIVERPOOL-BAYER LEVERKUSEN 4-0 – 61′, 83′, 92′ Diaz, 63′ Gakpo

BOLOGNA-MONACO 0-1 – 86′ Kehrer

SPORTING-MANCHESTER CITY 4-1 – 4′ Foden (M), 38′, 49′ rig., 81′ rig. Gyokeres (S), 46′ Araujo (S)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool 12 punti, Sporting 10, Monaco 10, Borussia Dortmund 9, Aston Villa 9, Manchester City 7, Brest 7, Bayer Leverkusen 7, Inter 7, Arsenal 7, Juventus 7, Lille 7, Celtic 7, Dinamo Zagabria 7 Barcellona 6, Real Madrid 6, Benfica 6, Milan 6, Feyenoord 6, Atalanta 5, Psv Eindhoven 5, Stoccarda 4, Paris Saint-Germain 4, Sparta Praga 4, Bayern Monaco 3, Girona 3, Club Brugge 3, Atletico Madrid 3, Bologna 1, Shakhtar Donetsk 1, Lipsia 0, Sturm Graz 0, Stella Rossa 0, Salisburgo 0, Young Boys 0, Slovan Bratislava 0.