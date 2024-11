La top 10 degli Under 21 più costosi al mondo: anche Yildiz in classifica

Sai quali sono i 10 giocatori Under 21 più costosi al mondo? Il CIES ha stilato una classifica ufficiale in cui è presente anche Kenan Yildiz

The future is now. Si potrebbe usare questo slogan per parlare di calciatori che non hanno raggiunto i 21 anni e che stanno già facendo sognare i tifosi sparsi per il mondo. Un’età che per il campionato italiano sembra fin troppo precoce per guadagnarsi un posto da titolare in in club o addirittura nella nazionale maggiore, ma che in molti club europei è già persino avanzata rispetto ai nuovi talenti che stanno sbocciando.

Molti dei calciatori di cui parleremo oggi non sono nati neanche nel 2004, eppure hanno già lasciato un impatto importante in palcoscenici di tutto rispetto. Talenti naturali, predestinati assoluti, che le società migliori del mondo sono già riusciti ad accaparrarsi. Qualcuno è cresciuto nelle giovanili di questi club super blasonati, altri sono stati acquistati prima che fosse troppo tardi.

Il CIES, Il Centro internazionale di studi sportivi, ha stilato una classifica dei 100 calciatori Under 21 con il valore di mercato più alto. L’osservatorio sul calcio ha stilato un elenco dove non mancano giocatori italiani come Pietro Comuzzo, che sta facendo benissimo con la Fiorentina, Michael Kayode, suo compagno di squadra e Giorgio Scalvini, tra i giocatori più “anziani” di questa lista e che presto uscirà fuori dall’elenco. Noi abbiamo deciso di riportarvi le prime 10 posizioni in ordine crescente di valore di mercato.

Kenan Yildiz: il numero 10 della Juventus

E si parte proprio con l’unico calciatore della Serie A presente in top 10. Un numero per nulla casuale per il calciatore turco che appare come una stella nascente e pronta a sbocciare definitivamente nel campionato italiano. Tecnica di alto livello e grande maturità. Se Yildiz riuscirà a migliorare anche il senso del gol potrà trascinare la Juventus verso vette altissime. A novembre 2024 il suo valore di mercato è di 72,3 milioni di euro.

Kobbie Mainoo: il futuro del Manchester United

Classe 2005, ha già deciso una finale di FA Cup contro il Manchester City e ha debuttato all’Europeo del 2024. Nel teatro dei sogni dell’Old Trafford sembra essersi accesa di nuovo una luce in un’oscurità che ha ormai travolto un club storico, diventato una nobile decaduta. Fisico importante e quella capacità di adattarsi come mediano o mezz’ala. Il suo valore ha già raggiunto i 74.8 milioni di euro.

Arda Guler: il Real Madrid aspetta la consacrazione

Un altro dei gioielli turchi, volato addirittura nel Real Madrid durante l’estate del 2023. Un infortunio ha rallentato la sua consacrazione, che non è ancora arrivata. I Blancos lo aspettano, lui sta cercando di ritagliarsi spazio in uno dei club più forti al mondo, dove la pressione è alle stelle, specie per un ragazzo del 2005. Secondo il CIES la sua valutazione è di 76,7 milioni di euro.

Rico Lewis: il nuovo pupillo di Guardiola

E’ cresciuto nelle giovanili del Manchester City e oggi, a praticamente 20 anni, si ritrova a giocare titolare con costanza in una delle squadre più forti al mondo. Rico Lewis è il terzino destro scelto da Pep Guardiola per guidare la sua squadra verso la conquista del campionato e della Champions League. Il suo valore è di 87,2 milioni di euro stando alla valutazione del CIES ed il suo palmares è già ricchissimo.

Endrick: l’astro nascente in casa Real

Il primo classe 2006 di questo elenco. L’astro nascente brasiliano, quello che a Madrid si augurano essere un futuro Pallone d’Oro. La strada è lunghissima, ma Endrick sembra davvero un talento cristallino che ha tanto da dimostrare in Europa. Il suo valore raggiunge i 97.7 milioni di euro e mette grande pressione ad un attaccante che ha già fatto vedere qualcosa delle sue capacità, segnando anche all’esordio assoluto in Champions League. Talento da proteggere.

Joao Neves: la grande scommessa del PSG

Dimenticatevi il Paris Saint Germain che compra giocatori per un instant team. La politica del club francese è cambiata. I milioni vanno investiti per i giovani e allora la scommessa dell’ultima è estate è Joao Neves. A settembre il centrocampista ha compiuto 20 anni e si è presentato alla grande in Ligue 1 a suon di assist. Che possa essere lui il vero erede di Verratti a Parigi? Intanto la sua valutazione raggiunge i 99.8 milioni di euro.

Savinho: il futuro del Brasile

E a proposito di scommesse, il Manchester City in estate ha fatto suo il quasi 21enne Savinho. Ala brasiliana che ha fatto le sue fortune al Girona in prestito dal Troyes. Guardiola ha iniziato a dargli fiducia e a marzo scorso ha guadagnato anche la prima convocazione con il Brasile. Secondo il CIES è il primo giocatore a toccare quota 100, con un valore complessivo di 101 milioni. Sarà chiamato a confermare questo giudizio nel corso delle prossime stagioni.

Zaire-Emery: la scuola PSG fa emergere talenti

Limitarlo a ruolo di mediano è veramente poco. Ha saputo fare anche il terzino in carriera, nonostante non sia il suo ruolo principale. Zaire-Emery ha ormai le chiavi del centrocampo del Paris Saint Germain. Nato nel marzo del 2006 è tra i calciatori più piccoli di questo elenco, ma la sua valutazione ha già raggiunto i 109 milioni di euro. Se lo coccola anche la Francia, che ormai sforna talenti incredibili in continuazione.

Garnacho: la speranza del Manchester United

Lo sappiamo tutti: il Manchester United soffre tremendamente da troppe stagioni. L’appiglio più grande di tutti, oggi, si chiama Alejandro Garnacho. L’ala sinistra argentina, cresciuta tra i giovanissimi dell’Atletico Madrid, deve prendersi delle responsabilità già a 20 anni. I Red Devils hanno bisogno di lui per ritornare quelli di un tempo. Per il CIES è il secondo calciatore con il valore più alto di questa classifica, pari a 114,8 milioni di euro. Dovrà dimostrare al mondo di essere uno tra i migliori della sua età.

Yamal: il futuro Pallone d’Oro

E’ vero: è un’etichetta pesantissima. Ci siamo lanciati in un pronostico che aumenta il peso sulle spalle di un ragazzo nato nel 2007. Ma parliamoci apertamente, se a 17 anni hai già vinto un Europeo e sei una colonna portante del Barcellona, hai un dono che non va sprecato. La storica foto da neonato con Messi potrebbe essere stata una benedizione. Lo auguriamo a Yamal, che se protetto dal destino, potrà vincere davvero il Pallone d’Oro un giorno. La sua valutazione è di 180,9 milioni di euro secondo il CIES. Pensate che in questo elenco potrà starci ancora per 4 anni. Incredibile.