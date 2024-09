“Non l’ha mai fatto neanche Messi”: il talento lascia tutti a bocca aperta

Un grande talento europeo continua a lasciare tutti a bocca aperta: non l’ha mai fatto neanche Messi, ha superato anche la Pulce

Il talento di Lionel Messi non ha bisogno di grandi presentazioni. Soprattutto con la maglia del Barcellona e per tanti anni, è riuscito a scrivere la storia del calcio, a suon di gol, momenti magici e Champions League alzate al cielo. Poi ha replicato anche con l’Argentina, con cui si è tolto la soddisfazione di conquistare un Mondiale, non proprio un traguardo da tutti, soprattutto come leader assoluto.

Ora la Pulce non è più d’attualità, ormai da qualche anno, ma c’è un altro calciatore sensazionale che sta emozionando il pubblico blaugrana e si tratta di Lamine Yamal. C’è un nuovo dato sul fantasista che ha trascinato la Spagna alla conquista degli Europei che ha lasciato tutti a bocca aperta, e che neanche Messi alla sua età era riuscito a raggiungere.

Yamal è sempre più importante per il Barcellona: il dato che lo mette davanti a Messi

Con l’arrivo di Flick, l’importanza di Yamal per il gioco del Barcellona non è svanita, anzi lo spagnolo è sempre più importante nelle dinamiche blaugrana. Anche contro il Valladolid l’ha dimostrato, mettendo a segno due bellissimi assist, anche se non è riuscito a gonfiare la rete personalmente.

Si tratta comunque del quarto assist già messo a referto in questa stagione, un dato impressionante visto che siamo appena entrati nel mese di settembre, e la sensazione è che ce ne saranno tanti altri durante quest’annata che promette grandi cose.

A 17 anni e 49 giorni, Lamine Yamal si è già laureato il giocatore della Liga che ha dato più assist alla sua età con ben dieci, e anche quello che ha fatti di più nella sua carriera professionistica con venti. Se si vuole fare un paragone con Messi – cosa che in Spagna accade spesso -, ha raggiunto 10 assist in campionato a oltre 20 anni, e quota venti a 21. Non si giudica solo da questo un calciatore, né vogliamo affermare che già da ora Yamal abbia superato Messi, per carità, ma di sicuro la crescita esponenziale dello spagnolo va tenuta in considerazione, anche nei numeri.