E’ fatta per Diao: 40 milioni e si chiude

Tra i giocatori lariani che si stanno mettendo in evidenza c’è anche l’attaccante. E presto potrebbe cambiare ancora una volta squadra

Assane Diao è sicuramente tra le rivelazioni di questo campionato. L’attaccante, arrivato dal Betis a gennaio, si è preso in davvero poco tempo la scena con prestazioni di assoluto livello. E su di lui hanno posato gli occhi diverse big. Si è parlato tanto di Juventus, Inter, Milan e anche di Roma, ma per il momento nessuna squadra ha mai affondato il colpo. Il Como ha preferito rinviare il discorso in estate considerata anche la necessità di conquistare la salvezza. Una volta finito l’anno, ci si siederà al tavolo e si discuterà del suo futuro.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, c’è un club che potrebbe mettere sul piatto una cifra di 40 milioni di euro per strappare Diao al Como nel prossimo calciomercato e sbaragliare la concorrenza. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi anche perché fino ad oggi non abbiamo certezze. L’interesse è comunque reale e vedremo come si svilupperà la situazione nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato: svolta Diao, firma in estate

Il nome di Diao è stato accostato a diverse big senza grande fortuna. Il Como ha rinviato tutti i discorsi alla prossima estate ribadendo che per il momento non c’è alcuna intenzione di sedersi al tavolo con il club. L’obiettivo è quello di costruire un futuro più roseo e quindi non tutti i big potrebbero partire. Ma per l’attaccante ex Betis sembra difficile una permanenza soprattutto quando si parla di cifre come quelle dette in precedenza.

Secondo le informazioni a disposizione, il Nottingham Forrest sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta intorno ai 40 milioni di euro per piazzare il colpo Diao nel prossimo calciomercato e sbaragliare la concorrenza. Una trattativa comunque non semplice da chiudere considerato che il Como potrebbe aprire una asta per l’interesse delle altre big.

Da capire anche se Diao accetterebbe una destinazione come il Nottingham Forrest. Il club inglese disputerà il prossimo anno la Champions League, ma non è detto che si possa costruire un progetto vincente. Per questo motivo non è da escludere un no del calciatore per aspettare magari una big. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire come si evolverà meglio la situazione.