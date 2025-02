Diao e Nico Paz show: Fabregas espugna il Franchi con i suoi gioielli

Il Como supera la Fiorentina nel lunch match di giornata: i lariani vincono 2-0 con grande merito

Un pranzo indigesto per la Fiorentina, un pranzo da re per il Como. I lariani, reduci da tre sconfitte consecutive, disputano una partita perfetta a Firenze e conquistano con merito tre punti preziosissimi per la quota salvezza nel lunch-match della 25esima giornata. Per i viola è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita a San Siro contro l’Inter.

Fabregas sorprende senza schierare una prima punta in campo ed è trascinato dai suoi gioiellini Diao e Nico Paz, autori delle due reti che decidono la gara. I viola partono forte con Zaniolo che calcia alto dopo pochi secondi ed è sempre Zaniolo ad impegnare Butez in una parata a terra. Anche Fagioli scalda le mani del portiere francese, ma attorno alla metà della prima frazione, il Como comincia a macinare gioco e prendersi campo, spegnendo piano piano l’entusiasmo viola. E il gol lariano arriva con merito su azione di contropiede: Diao parte dalla sua metà campo, lascia sul posto Cataldi e Mandragora e fredda De Gea appena entrato in area.

Fiorentina-Como 0-2: tabellino e classifica

Il gol da ancora più entusiasmo al Como, mentre sembra spegnere le speranze dei padroni di casa. Nella ripresa la squadra di Fabregas è sempre più padrona del campo, mentre quella di Palladino appare priva di idee e di spirito.

Nico Paz, con un grande sinistro a giro deviato da Ranieri, firma il meritato raddoppio. E De Gea è bravissimo a negare la doppietta a Diao e un passivo ancora più pesante. Nel finale la Fiorentina prova a buttarsi in avanti, ma Butez non è mai veramente chiamato in causa. I lariani ottengono una vittoria fondamentale in chiave salvezza, mentre brusco stop per i viola in ottica europea.

Fiorentina-Como 0-2

Marcatori: Diao 41′, Paz 66′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 56; Inter 54; Atalanta* 51; Lazio* 46, Juventus 43, Fiorentina* 42; Milan e Bologna 41; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28, Genoa 27; Cagliari* e Como* 25; Lecce 24; Verona* 23; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13

*una partita in più