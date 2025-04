Allarme per il derby Lazio-Roma: “Il Var non funziona”

La sfida della Capitale impiega pochissimi minuti ad accendersi e scoppia il caos per il possibile malfunzionamento della video-assistenza

Appena cinque minuti di gioco: tanto ci ha messo il derby Lazio-Roma per accendersi dal punto di vista delle polemiche. Questo il minuto in cui Mattia Zaccagni cade a terra, dopo essere stato toccato da Leandro Paredes.

L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo per il calciatore argentino, un’ammonizione che scontenta però tutti i campo: la Roma protesta, lamentando la simulazione del 10 biancoceleste, la Lazio fa altrettanto invocando l’espulsione di Paredes. Tensione subito a livelli altissimi dentro il campo, ma anche fuori sui social.

I tifosi, infatti, si sono scatenati e hanno protestato in maniera chiara contro la scelta del direttore di gara. Reazioni ovviamente contrastanti tra tifosi della Roma e quelli della Lazio. Quest’ultimi reclamano il rosso per Paredes e ipotizzano un malfunzionamento del Var: “Reazione a palla lontana… C’è una sola spiegazione se non hanno richiamato l’arbitro per far espellere Paredes: il Var non funziona nel derby” il tweet di un utente.

Per un altro “Paredes è rosso tutta la vita”, un’opinione condivisa da tanti, come da un tifoso che su X scrive: “Rosso diretto, altro che giallo! Ma come se fa a dare giallo!? Ma chissenefrega che stai al 4 di minuto. Paredes espulso!”.

Paredes-Zaccagni, è subito bufera nel derby Lazio-Roma

L’episodio Paredes-Zaccagni incendia il derby dopo appena cinque minuti e sui social le opinioni si sprecano.

Anche i tifosi della Roma non condividono la decisione dell’arbitro, ma c’è chi se la prende con Paredes: “Classica partita che Paredes ti fa perdere. Nulla di nuovo sotto al sole” oppure “Zaccagni fa l’attore, ma Paredes è pazzo a fare una roba del genere”. C’è poi chi è più estremista ed invoca il cartellino rosso per Zaccagni: “Paredes si sa è un cretino, ma la simulazione di zaccagni è da espulsione”.