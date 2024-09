Super scambio tra talenti: la mossa di Marotta per prendere Scalvini

Uno scambio totalmente inaspettato potrebbe portare Giorgio Scalvini all’Inter la prossima estate: il difensore potrebbe arrivare attraverso uno scambio

L’Inter sa già che nel 2025 dovrà effettuare un’operazione molto importante sul calciomercato ed è quella relativa il nuovo difensore centrale. I contratti di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi scadranno tra un anno e non saranno rinnovati, anche perché Oaktree ha chiesto a più riprese di ringiovanire il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi e da anni la dirigenza sta cercando un sostituto di valore in quella zona del campo.

Sono saltate, però, le trattative relative Bremer e Buongiorno, ma l’investimento non potrà essere rimandato tra pochi mesi, o ancor prima se l’olandese ex Lazio dovesse partire con direzione Arabia Saudita. Non è facile identificare già da ora il profilo giusto, ma ciò che è certo è che un’opzione importante è quella che potrebbe portare in un altro club lombardo Giorgio Scalvini.

Nonostante il grave infortunio al ginocchio che l’ha messo ai box negli ultimi mesi, è considerato uno dei migliori talenti italiani, un calciatore su cui scommettere per il presente e per il futuro del calcio del nostro Paese, e per questo l’Inter è sicuramente interessata a lui, nonostante le condizioni del trasferimento non siano in partenza così semplici.

Il tentativo dell’Inter per Scalvini: potrebbe essere inserita una contropartita

L’Atalanta ha sempre tenuto una valutazione piuttosto alta per il cartellino di Scalvini, un prezzo superiore ai 50 milioni di euro. Non è facile arrivare a toccare una somma del genere, soprattutto per i problemi economici e le esigenze di bilancio che l’Inter mette al primo posto. Per questo, un vero affondo negli ultimi anni non è mai arrivato, ma ora il valore del ragazzo è cambiato e si aggira attorno ai 40 milioni di euro, almeno per l’Atalanta.

Marotta e Ausilio potrebbero intavolare la trattativa, secondo quanto riporta ‘InterLive’, cercando di inserire nella trattativa anche il cartellino di Kristjan Asllani. L’albanese ancora non è riuscito a esplodere con la maglia nerazzurra, ma è un talento importate che potrebbe fare al caso di Gian Piero Gasperini per dare qualità a centrocampo.

Per questo, la sua valutazione sarebbe comunque attorno ai 30 milioni di euro, per cui l’Inter dovrebbe aggiungere un conguaglio sui 10 milioni di euro per arrivare a dama. Staremo vedere se già a primavera prossima, i club si siederanno a trattare.