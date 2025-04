Inter, UFFICIALE: patteggiamento con la Figc

E’ arrivata la nota della FIGC, con il giocatore dei nerazzurri come protagonista. Si è chiuso definitivamente questo capitolo

Si è finalmente scritta la parola fine sul “caso” legato al calciatore dell’Inter. La vicenda si chiude così con il patteggiamento dell’attaccante.

Una scelta che ha portato Lautaro Martinez ad essere sanzionato con un’ammenda di 5mila euro. I fatti – come tutti ricorderete – risalgono al 16 febbraio, quando a Torino si è giocato Juventus-Inter. Al termine del match il calciatore nerazzurro era finito nel mirino della critica per delle espressioni ritenute blasfeme. La squalifica però non era scattata perché non erano ancora emersi i video.

Inter, squalifica per Lautaro Martinez

Oggi, come si può leggere sul sito ufficiale della FIGC, è arrivata la sanzione per Lautaro Martinez: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Lautaro Javier Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro”.

“A carico del calciatore nerazzurro era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.37 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine dell’incontro Juventus-Inter disputato lo scorso 16 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A, pronunciato per due volte un’espressione blasfema come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”.

Lautaro Martinez, con il patteggiamento, riconosce, di fatto, di aver pronunciato espressioni blasfeme. E dire che dopo la vittoria contro il Genoa, l’argentino si era espresso in maniera diversa: “Quando si parla male di una persona non va bene. Io non ho mai bestemmiato, mai. Anzi mi dà molto fastidio, era un insulto ma mai una bestemmia. Mai. Io cerco di insegnare il rispetto anche ai miei figli, questa accusa mi ha dato tantissimo fastidio. La gente che mi conosce sa che persona sono e che uomo sono e che padre sono”.