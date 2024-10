Gli stadi più belli al mondo, la top 10: che esclusione dal podio

Quali sono gli stadi più belli al mondo? Nella top 10 stilata è assente dal podio un impianto storico: non mancano le sorprese

Per molti tifosi è una seconda casa, quella dove si condividono gioie e dolori. Le fortissime emozioni, positive o negative, che fanno nascere amicizie, persino amori e, purtroppo qualche volte anche dissapori. Lo stadio è un appuntamento, per molti fisso, ogni weekend. Per qualcun altro è un’esperienza, da vivere come se fosse sempre la prima volta.

Lo stadio è magia, è trasporto. Un tempio in molti casi. In altre circostanze è persino un’opera sontuosa di costruzione moderna. E non mancano quegli impianti anche dedicati a chi non c’è più. A chi ha fatto la storia del club di appartenenza. Un luogo quasi sacro in certi casi, che però non sempre viene curato come si dovrebbe. Ecco perché abbiamo cercato di pensare a quali fossero i 10 stadi più belli al mondo.

La top 10 degli stadi più belli del mondo: non mancano le sorprese

Ma come si può valutare qualcosa di così soggettivo e personale? La bellezza spesso sta negli occhi di chi guarda, ma esistono anche dei parametri sui quali basarsi. Nel 2021, uno studio inglese ha deciso di stilare una classifica con i migliori impianti sportivi, tenendo in considerazione ben 8 punti cruciali tra cui la capienza, il pubblico nell’epoca pre pandemica, le recensioni, le ricerche sul web e persino i social media.

Lo studio ha in primis ristretto il campo, ricercando gli stadi più popolari del mondo e ha indagato sui nomi degli impianti presenti nelle altre classifiche di fonti come FourFourTwo, Radio Times, Bleacher Report, Life Beyond Sport e Sun. Se uno stadio era presente più di tre volte, allora entrava nel campione di ricerca creato. A questo punto, gli studiosi hanno generato anche un indice, basato sugli 8 parametri citati poco fa, ed in base ai risultati ha assegnato un punteggio da 0 a 100 per ogni stadio.

Come detto, lo studio è stato effettuato nel 2021, quindi 3 anni fa e si è basato su: capienza, pubblico medio pre Covid, recensioni sul sito ufficiale di TripAdvisor, prezzo per il tour ufficiale dal botteghino dei siti riconosciuti del club, accesso per i disabili, numero di tag su Instagram al 2021, ricerche sul web al 2021 e visualizzazioni per l’hashtag su TikTok sempre nello stesso anno.

Ne è emersa una classifica, che, in top 10, vede presente anche uno stadio italiano. In decima posizione, però, con 40 punti su 100 troviamo l’Azteca, casa di Messico, America e Cruz Azul. Per punteggio medio è il più basso in termini di pubblico, ma sale moltissimo grazie alle capacità generali e al tour messo a disposizione per i tifosi.

Al nono posto, lo stadio non europeo con la valutazione maggiore, vale a dire il Maracanà, sede delle gare di Fluminense e Flamengo con 48 punti su 100. Acquisisce molti punti per le interazioni sui social, ma crolla in termini di costo per il tour, il più caro tra tutti gli stadi presenti nella classifica.

A fare rumore è l’ottavo posto del Santiago Bernabeu. La casa del Real Madrid, il club più vincente d’Europa, è lontanissimo dal podio per via di una scarsissima accessibilità. Decisamente più alti i punteggi di ricerca web e spettatori medi, ovviamente.

Con 54 punti su 100, si posiziona settimo lo stadio San Siro. E’ l’unica struttura italiana presente nella top 10. Il merito va principalmente al coinvolgimento social e al tour messo a disposizione dei tifosi. Uno di quei casi in cui la storia di uno stadio ha un peso importante. Un punto in più per il Signal Iduna Park del Borussia Dortmund che chiude con un doppio 100 su 100 per recensioni su Trip Advisor e capienza media di spettatori.

La top 5 dei migliori stadi al mondo

Anfield si piazza in quinta posizione. Uno degli stadi con l’atmosfera più magica al mondo, ottiene 61 punti. Leader nelle ricerche social, perde terreno per via della sua capacità. Quarta e terza posizione sono un pari merito: 63 punti ciascuno. L’Allianz Arena del Bayern Monaco e lo stadio Wembley della nazionale inglese spiccano soprattutto per i servizi legati ai disabili.

Con 69 punti su 100 è lo stadio Old Trafford a piazzarsi in seconda posizione e vincere la medaglia d’argento. Altissimo il punteggio nelle recensioni e molto alta anche la presenza di tifosi, prima dello scoppio della pandemia.

Rullo di tamburi per la prima posizione che è tutta del Camp Nou, con i suoi 71 punti su 100 totali. Capacità più alta di tutti (quasi 100mila posti). Per ricerche social nessuno lo supera. Qualche punto viene perso solo per il costo del tour, già molto caro prima dei lavori di ristrutturazione dell’impianto, incominciati un paio di anni fa.