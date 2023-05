La Roma sfida la Juve, blitz in casa del Flamengo | CM..IT

La Roma ha inviato uno scout in Brasile per osservare da vicino alcuni calciatori, entrando in rotta di collisione anche con la Juventus

Avversarie in campionato nella rincorsa di un piazzamento europeo, Juventus e Roma sono pronte a darsi battaglia anche in sede di calciomercato. Le scelte dei due club italiani saranno per forza di cose condizionate dai paletti del fair play finanziario per i giallorossi e dai verdetti della giustizia sportiva per i bianconeri.

Una situazione in divenire che tuttavia non ha impedito agli uomini mercato delle due squadre di instaurare una rete di contatti e trattative in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nelle scorse settimane lo scouting giallorosso è stato molto attivo in Brasile. Autore di una doppietta nella sfida di ieri contro l’Italia, Marcos Leonardo resta nei radar di Tiago Pinto, ma non è l’unico giocatore offensivo nel mirino della Roma.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve per Matheus França

Stando alle informazioni in nostro possesso, uno scout giallorosso ha visionato in più di un’occasione Matheus França del Flamengo. Trequartista/attaccante esterno, il 19enne di Rio de Janiero ha molto mercato in Premier League, con il Newcastle che è pronto a tornare alla carica dopo il fallimentare assalto da 20 milioni di euro dello scorso inverno.

I ‘Magpies’ non sono tuttavia gli unici bianconeri interessati al ragazzo. Secondo il giornalista brasiliano Leo José, infatti, anche la Juve, oltre a un club francese, hanno inviato i propri emissari in Sudamerica per studiare il calciatore. Sulle sue tracce, c’è anche il Crystal Palace.