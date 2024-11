Inter-Arsenal, conferenza stampa Inzaghi: “Faremo due grandi partite” | LIVE

La squadra nerazzurra impegnata domani sera in Champions League contro l’Arsenal: le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa

Dopo il successo di misura contro il Venezia, l’Inter torna subito in campo per il big match di Champions League al Meazza contro l’Arsenal.

In attesa dello scontro diretto in campionato contro la capolista Napoli dell’ex Conte, la squadra di Simone Inzaghi è attesa dai ‘Gunners’ nella quarta giornata della prima fase di Champions. L’allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza alla vigilia dalla sala stampa del centro sportivo di Appiano Gentile: “Sappiamo cosa ci aspetta, prima della sosta abbiamo due partite importanti e cercheremo di fare due grandi match. Arnautovic? Ha un’infezione a un occhio, per questo non ha giocato. Oggi stava meglio in allenamento”.

