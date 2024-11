Non solo David, la Juve affronta il possibile erede di Leao: il Milan apre gli occhi

Nel Lille quanti talenti che fanno gola alle italiane: oltre a David, conteso da Juve e Inter, ce ne sono almeno altri tre

La Juventus torna in campo questa sera in Champions per affrontare una squadra molto ostica come il Lille, allenata da un vecchio ‘volpone’ come Bruno Genesio. Che in campionato sta facendo tra l’altro molto bene, per quanto il PSG sia già staccato per tutti in testa con 26 punti, con la classifica che dice -2 punti dal secondo posto occupato da Marsiglia e Monaco che invece stasera affronta il Bologna.

Negli ultimi anni il Lille è stato uno dei principali serbatoi e generatori di talenti in tutta Europa. Ne citiamo alcuni tanto per dare la misura del livello incredibile raggiunto da alcuni giocatori cresciuti ed esplosi nel LOSC: Gervinho, Hazard, Botman, Osimhen, Leao, Abidal, Lichtsteiner e poi ancora Payet, Origi, Pavard e Maignan. Insomma, alcuni dei calciatori più importanti del passato recente e del presente a livello europeo. Ed ex squadra di Fonseca, che ha convinto il Milan proprio con il lavoro fatto nel Lille. Nei prossimi mesi la lista potrà arricchirsi di molti altri nomi, perché nella formazione che affronterà la Juventus ci sono almeno altri 4 talenti di assoluto livello che ovviamente fanno gola anche alle italiane. Il primo è chiaramente Jonathan David, primo obiettivo per i bianconeri così come per l’Inter visto il contratto in scadenza e la possibilità di prenderlo a zero. Di lui se n’è parlato e se ne parlerà moltissimo, per cui andiamo avanti. L’altro calciatore apprezzatissimo e già accostato alla Serie A è Edon Zhegrova, la seconda vera stella del club.

Zhegrova si è preso il Lille: è l’erede ideale di Leao. Ma non c’è solo lui

Edon Zhegrova è il giocatore forse più talentuoso del Lille, è già a quota 7 gol in 15 partite in tutte le competizioni. In estate a un certo punto sembrava lui l’esterno designato per arrivare alla Roma, conteso pure dalla Juventus fino a qualche settimana prima e poi finito pure in orbita Lazio. Il classe ’99 kosovaro ha tutto, giocate e soprattutto tanti gol. Voleva andare via, alla fine è rimasto. Continua a essere sui radar della Serie A, può aggiungersi anche il Milan nel caso di una cessione di Rafael Leao: sarebbe il profilo perfetto. Così come per la Juventus se Nico Gonzalez continuasse a non dare garanzie a livello fisico. Ha scadenza 2026, non sarebbe niente affatto a buon mercato e difficilmente la cifra potrà stare sotto i 40 milioni.

C’è poi il portiere Lucas Chevalier, classe 2001 che su Transfermarkt ha già una valutazione monstre di 25 milioni di euro. Anche in questo caso i rossoneri potrebbero farci un pensierino in caso di addio milionario di Maignan. In difesa c’è un altro 2001 come Bafodé Diakité che sta facendo benissimo, accostato alla Roma in estate. Magari può pensarci la Juve la prossima estate. C’è poi il terzino Tiago Santos, ora infortunato al crociato, classe 2002 che però ha appena rinnovato fino al 2029. Osservato speciale già da tempo, è un pupillo di Fonseca ma il lungo stop rinvia ogni tipo di ragionamento, all’estate 2025 o addirittura all’inverno 2026. Poi un 2007 d’oro come Ayyoub Bouaddi, il trequartista classe 2000 Angel Gomes che stuzzica il Napoli oltre ad altri club esteri. Citazione per il 2005 Fernandez Pardo di cui si è parlato tantissimo in chiave Serie A per Roma, Milan e Lazio nell’ultima estate. Insomma, ce n’è per tutti i gusti al Lille.