Duello con Vlahovic e assalto Juve: “Può funzionare benissimo con Thiago Motta”

La Juventus attesa questa sera dalla sfida di Champions League sul campo del Lille: c’è un osservato speciale per il tecnico bianconero e Giuntoli

La Juventus vuole ritrovare la vittoria anche in Champions League dopo il prezioso successo di Udine e dimenticare il tonfo casalingo contro lo Stoccarda.

L’impegno nella tana del Lille non è però dei più agevoli per la compagine di Thiago Motta, tentato da confermare quasi in blocco l’undici sceso in campo sabato con l’Udinese. L’unico dubbio è in difesa tra Savona e Cabal (con il colombiano in corsia di sorpasso sul giovane canterano), mentre la novità in attacco sarà il ritorno tra i titolari di Conceicao sulla fascia destra. Per il resto Motta si affiderà ai big Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic, quest’ultimo atteso dal duello tra bomber con David. L’allenatore bianconero ha caricato il centravanti serbo alla vigilia della sfida in terra transalpina: “Abbiamo grande fiducia in Dusan e in tutta la squadra. Vlahovic sta molto bene, lavora ogni giorno nel migliore dei modi e deve continuare così per aiutare la squadra”.

Calciomercato Juventus, David osservato speciale: il Lille ha una speranza

Dall’altra parte ci sarà invece l’attesissimo Jonathan David, oggetto dei desideri delle big di Serie A dove spicca anche la Juventus oltre la rivale Inter.

Il canadese nato negli ‘States’ ha stregato da tempo Cristiano Giuntoli, che già aveva sondato l’attaccante ai tempi del Napoli. L’occasione è ghiotta visto il contratto in scadenza a giugno con il Lille, anche se tra ingaggio e commissione l’investimento si preannuncia comunque importante per cercare di portarlo in Italia. Senza considerare inoltre la concorrenza dall’estero e in particolare dalla Premier League. La Juve rimane vigile alla finestra e potrebbe sferrare l’assalto a David soprattutto se non dovesse esserci la fumata bianca sul rinnovo per Vlahovic, con gli agenti del serbo che incroceranno la dirigenza della Continassa entro Natale per il summit sul nuovo contratto.

Intanto, da Lille, non hanno perso tutte le speranze di trattenere David: “Stiamo lavorando sul rinnovo. Jonathan è molto forte, sottostimato in Europa perché atipico e schivo. È un attaccante che funziona benissimo con allenatori che praticano un calcio moderno, molto corto dove tutti devono difendere e attaccare – sottolinea il presidente Alessandro Barnaba alla ‘Gazzetta dello Sport’ – David perfetto per il gioco di Thiago Motta? Lo era per Fonseca, lo è per Genesio, può funzionare bene con Motta. Ma spero di convincerlo a rimanere. Certi stipendi però per noi sono fuori portata. In genere, abbiamo sempre lasciato andare chi riceveva offerte importanti”.