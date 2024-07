La Juventus fa sul serio per Adeyemi: i dettagli dell’offerta al Borussia Dortmund

La Juventus fa sul serio per Adeyemi dopo la cessione di Soulé alla Roma. I dettagli della prima offerta presentata al Borussia Dortmund

Come vi abbiamo anticipato negli scorsi giorni su Calciomercato.it, Karim Adeyemi è un obiettivo sempre più concreto della Juventus.

Cristiano Giuntoli ha già incontrato il papà-agente del classe 2002 di proprietà del Borussia Dortmund. L’intenzione della dirigenza bianconera è quella di bloccare il giocatore per poi trattare con il club tedesco. Come anticipato da Calciomercato.it, sono stati già avviati i primi contatti con il Dortmund. I gialloneri aprono alla cessione dell’esterno e la cifra di partenza per iniziare le trattative è tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Adeyemi, dal canto suo, ha già dato il proprio gradimento alla destinazione bianconera e detto sì alla Juve. Il club bianconero ha così avviato i colloqui con il Borussia Dortmund e punta ad intavolare un affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Juve, offerta al Borussia Dortmund per Adeyemi: i dettagli

Nelle ultime ore sarebbe arrivata la prima proposta ufficiale al Borussia Dortmund: 35 milioni di euro più 10 di bonus per una cifra complessiva che potrebbe raggiungere fino a 45 milioni.

La Juventus si è avvicinata sensibilmente alla richiesta iniziale dei tedeschi, si attende ora la risposta del Dortmund. Al classe 2002, invece, è già stato proposto un contratto da oltre 4 milioni di euro netti a stagione. Sono giorni caldissimi anche sul fronte Adeyemi-Juve.