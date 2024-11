Poco spazio al Real Madrid, Ancelotti manda Endrick in Serie A

Spunta un big per la Serie A. Idea di prestito e battaglia contro il Tottenham: mirino su Endrick, calciatore del Real Madrid

Minutaggio finora piuttosto risicato ma talento purissimo sotto gli occhi di tutti. È questo il quadro attuale di Endrick, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid a caccia di quei minuti che finora gli sono stati concessi solo raramente da Carlo Ancelotti.

Nove presenze con due gol e un assist finora con la maglia del Real Madrid per il classe 2006 verdeoro, che all’ombra dei connazionali Vinicius e Rodrygo proverà a crescere divenendo la prossima stella tanto dei blancos quanto del Brasile. Dal suo arrivo a Madrid si è lavorato sulla sua crescita, ma i dirigenti del club iberico sono ben consapevoli che la competizione per un posto tra i titolari della squadra è feroce.

Per questo motivo, secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’, cederlo in prestito potrebbe essere la soluzione migliore per assicurargli una crescita continuativa rispetto all’attuale situazione. Endrick ha infatti già mostrato sprazzi di talento purissimo e due gol (uno in Champions e l’altro in Liga), in appena 107 minuti totali in cui è sceso in campo.

Calciomercato, Juventus e Tottenham stanno valutando il prestito di Endrick

Proprio l’enorme potenziale a disposizione del 18enne brasiliano potrebbe far propendere il Real verso un prestito altrove, con lo scopo di mettere minuti nelle gambe in altri contesti di rilievo.

L’idea di permettere all’attaccante di fare esperienza in un ambiente competitivo ha preso slancio e come evidenziato dal portale iberico squadre come Tottenham e Juventus hanno mostrato grande interesse per il giovane verdeoro in prestito.

I londinesi in particolare sono in fase di rinnovamento dell’organico e potrebbero beneficiare dell’energia e della creatività di Endrick. D’altronde anche la Juventus vede nel 2006 di Taguatinga un’opportunità per potenziare la linea offensiva. Il talento del Real potrebbe infatti ben adattarsi alle esigenze di rapidità ed imprevedibilità dei bianconeri, che potrebbero così avere a disposizione un attaccante con caratteristiche differenti da quelli in rosa.

Caccia quindi alla sistemazione giusta per Endrick, a cui serviranno minuti per dimostrare il proprio valore.