La classifica è UFFICIALE: Juventus prima davanti al Napoli, Inter solo quarta

La Juventus comanda la classifica davanti al Napoli: Milan e Inter soltanto terze e quarte, il verdetto è già arrivato

La pausa per le Nazionali che arriva all’inizio della stagione è il momento ideale per i bilanci. I primi tecnici, ancora provvisori, relativi ai risultati per le prime giornate di campionato. Quelli definitivi che riguardano il calciomercato: chi ha fatto meglio? Chi peggio? E chi ha speso di più o di meno?

Domande che trovano una risposta nella classifica pubblicata dal Cies, il Centro Internazionale di Studi Sportivi, relativa alle spese delle squadre per costruire le rose di quest’anno. In particolare lo studio ha riguardato le 100 squadre che hanno speso più soldi per trasferimenti e commissioni per acquistare i calciatori che attualmente fanno parte della squadra, compresi quelli in prestito.

A dominare è ovviamente la Premier League con un terzetto al mondo: il Chelsea con 1,28 miliardi di euro, bonus inclusi (1,15 miliardi senza), primo. Dietro i Blues le due squadre di Manchester: il City e lo United, entrambi con oltre un miliardo, sempre bonus inclusi. Unica squadra italiana presente in top 10 è la Juventus che è proprio decima con 626 milioni spesi, bonus inclusi. Senza il totale della spesa per costruire la rosa bianconera è stato di 535 milioni.

Juventus prima, poi Napoli, Milan e Inter: la classifica delle spese

Juventus quindi prima per spese sostenute per costruire l’attuale rosa secondo i dati Cies. I bianconeri sono seguiti dal Napoli che ha una squadra costata 394 milioni, bonus inclusi (357 senza).

Sul podio troviamo quindi il Milan (375 milioni inclusi bonus, 326 senza) e l’Inter che con i suoi 274 milioni senza bonus (329 se si considerano anche i bonus). La classifica per la Serie A continua con la Roma che ha costruito la rosa di De Rossi spendendo 261 milioni con bonus e 201 milioni senza. A seguire ecco l’Atalanta con 258 milioni con bonus, ma una spesa maggiore rispetto alla Roma senza considerare i bonus (238).

Tra le 100 squadre più spendaccione ce ne sono altre 9 italiane: Fiorentina, Bologna, Lazio, Torino, Parma, Sassuolo (attualmente in Serie B), quindi Monza, Genoa e Udinese. Queste ultime sono sotto i cento milioni di euro spesi.