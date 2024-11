Napoli a rischio penalizzazione: “Ma non saranno 10 punti come la Juventus”

Grosso rischio di penalizzazione in classifica per il Napoli: l’annuncio sulle indagini in corso per il club azzurro

Sono giorni piuttosto caldi per il Napoli, ancora in testa alla classifica nonostante la pesante sconfitta con l’Atalanta, ma ora chiamato a mettere in palio il primato nel nuovo big match a San Siro con l’Inter, domenica prossima. E anche per altre vicende che stanno scuotendo dal di fuori il pianeta azzurro.

Il Napoli è infatti sotto accusa per l’acquisto di Manolas, avvenuto nell’estate del 2019. All’epoca, i partenopei prelevarono il difensore greco dalla Roma, nell’ambito di una operazione che portò poi in giallorosso Amadou Diawara. Il club di De Laurentiis era già finito sotto indagine per le plusvalenze per la vicenda Osimhen, per la quale non ci sono stati sviluppi. Ma ora, potrebbero esserci delle conseguenze per il caso Manolas, anche se le prime voci provenienti dall’interno della società hanno fatto sapere che il Napoli si sentirebbe tranquillo. Tuttavia, ci sarebbero dei rischi per la capolista.

Napoli, allarme per De Laurentiis: gli scenari per il caso Manolas davanti alla giustizia sportiva

Dell’argomento ha parlato l’avvocato Enrico Lubrano, in passato consulente del Napoli. Nel suo intervento a ‘Radio Punto Nuovo’, Lubrano ha spiegato come per il Napoli possa esserci l’eventualità di una penalizzazione.

“Non conosco gli atti del caso Manolas, il suo valore di mercato potrebbe essere realistico – ha spiegato – Ma il rischio penalizzazione in astratto c’è, si tratta di una situazione nuova rispetto al caso Osimhen e in questo caso la Procura Federale potrebbe fare valutazioni diverse. Una eventuale penalizzazione sarebbe comunque aritmeticamente limitata, non trattandosi di una situazione di sistema come quella della Juventus, che ebbe 10 punti di penalizzazione, parleremmo sicuramente di diversi punti in meno”. Per saperne qualcosa, comunque, si dovrà attendere un bel po’. “Ci sarà un altro mese per le indagini da parte della Procura Federale, quindi ci sarà il proscioglimento oppure si andrà a processo dopo il deferimento – ha aggiunto Lubrano – In totale ci vorranno dai 4 ai 6 mesi”.