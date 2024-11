Ancora plusvalenze, De Laurentiis indagato: la nuova accusa

Il presidente del Napoli sotto indagine da parte della Procura di Roma: arriva anche la risposta dei legali

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio. È questo quanto emerge dalla chiusura delle indagini della Procura di Roma relative al fascicolo sull’acquisto di Kostas Manolas alla Roma nel 2019. Gli inquirenti hanno indagato sulla compravendita del difensore greco nell’ambito dell’indagine avviata per presunte plusvalenze fittizie relative all’acquisto di Victor Osimhen nel 2020.

In quel caso i pubblici ministeri della capitale avevano chiuso le indagine a gennaio 2024. Ora c’è stata la chiusura anche del fascicolo relativo a Manolas e a De Laurentiis è stato contestato il reato di falso in bilancio. Mostrano tranquillità i legali del patron azzurro che all’Ansa fanno sapere che il proprio assistito è pronto a farsi ascoltare dagli inquirenti “per chiarire l’intera vicenda”.

De Laurentiis indagato per Manolas: i rischi per i Napoli

Grande tranquillità quindi quella professata dagli avvocati di Aurelio De Laurentiis che dovrà difendersi da una nuova accusa, oltre a quella contestata per la vicenda Osimhen.

Manolas arrivò al Napoli nell’estate del 2019 tramite il pagamento della clausola da 36 milioni di euro alla Roma. I giallorossi nella stessa sessione di mercato acquistarono Diawara dal club partenopeo per circa 21 milioni di euro. Un affare finito sotto la lente di ingrandimento della Procura di Roma, che ha la giurisdizione sul bilancio del Napoli considerato che è nella Capitale che è stato approvato.

Il patron sarà quindi ascoltato dagli inquirenti che decideranno poi se rinviarlo a giudizio oppure no. Bisognerà quindi vedere come evolverà l’inchiesta giudiziaria e se potrà avere conseguenze dal punto di vista sportivo. Se il caso Osimhen è stato già valutato dalla Procura Federale in passato, e quindi può essere riaperto solo in caso di elementi nuovi come fu all’epoca per la Juventus, l’affare Manolas non è stato mai preso in considerazione e quindi Chiné potrebbe richiedere le carte ai magistrati romani per valutare le eventuali responsabilità per la giustizia sportiva di De Laurentiis e del Napoli.