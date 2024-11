Reijnders oro rossonero, da Guardiola a Flick: l’Europa spaventa il Milan

Tijjani Reijnders tra i top del Milan in questo inizio di stagione e le big d’Europa già ci fanno un pensierino: possono essere almeno in quattro. Ecco quanto costa



Il Milan stenta in questo inizio di stagione, la classifica non può essere soddisfacente in campionato, ma in Champions League è arrivata l’impresa titanica contro il Real Madrid del grande ex Carletto Ancelotti.

La squadra di Fonseca ha 17 punti in Serie A, -8 dalla vetta e -5 dal quarto posto dovendo comunque recuperare una partita a Bologna. In aggiunta le grane di spogliatoio, da Theo Hernandez a Tomori e ovviamente Leao. Insomma, una serie di questioni niente affatto semplici per l’allenatore, che certo si può consolare con chi invece sta dando un enorme contributo. In primis Christian Pulisic, cannoniere e uomo più decisivo di questo Milan. Ma anche Tijjani Reijnders che si è preso ormai il centrocampo con continuità e in ogni posizione. A Monza ha deciso un suo gol per tre punti fondamentali, mentre ieri ha realizzato al ‘Bernabeu’ il gol del definitivo 3-1. Ma, in generale, la sua stagione è sicuramente molto positiva. E non a caso qualche top club europeo ci sta già facendo un pensierino tra Premier e Liga.

City, Barcellona e non solo: chi osserva Reijnders e quanto può costare l’olandese

Reijnders in questa stagione è già a quota 4 gol e 2 assist, soprattutto in Champions League ha dato un contributo importante con la doppietta al Brugge nel 3-1 finale che sono valsi i primi tre punti europei dopo due ko. L’altro, oltre a quello di Madrid, lo ha segnato a Monza, decisivo pure quello. Totale quattro punti portati alla causa con tre gol, non male. Ma a convincere sono state soprattutto le sue prestazioni, che non sono passate inosservate nel resto d’Europa.

In Premier League ci sono squadre che hanno un tipo di gioco intenso sì, ma anche molto tecnico, con i centrocampisti votati all’attacco e al gol. Si è parlato anche di Manchester City, a maggior ragione con l’infortunio che terrà Rodri fuori dai giochi per così tanto tempo. Vero che sono due giocatori molto diversi, ma Guardiola può cambiare tutto. Ma Reijnders può essere un giocatore ideale anche e soprattutto per Liverpool e Arsenal per tipo di calcio e tradizione. I Reds, non a caso, hanno molta attenzione ai talenti olandesi, da Wijnaldum a Gakpo, van Dijk e Gravenberch. E di soldi chiaramente non ne mancano. Discorso molto simile per il Barcellona, terra di olandesi che tanto sembrano somigliare ai catalani. Per i blaugrana Reijnders sarebbe assolutamente perfetto e qualche spiffero ha già accoppiato i nomi. Il Milan non vuole farsi trovare impreparato e non è escluso un rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio, che darebbe ancora più potere. Difficile pensare che in questo momento l’ex AZ possa essere valutato meno di 50 milioni. Ma i soldi, soprattutto in Premier, di certo non mancano.