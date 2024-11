DIRETTA | Real Madrid-Milan, Fonseca: “E’ un’opportunità. Scelta presa su Leao”. Maignan: “Il punto sul rinnovo”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese e del portiere francese alla vigilia della sfida di Champions League al Bernabeu

E’ giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri sono sbarcati a Madrid, per la sfida di domani contro il Real.

Il tecnico portoghese è pronto a schierare la migliore formazione, fatta eccezione di Matteo Gabbia, ancora infortunato. L’ex Lille è dunque pronto a tornare a puntare su Rafa Leao.

“Affrontiamo la principale candida a vincere la Champions League. E’ un’opportunità per dimostrare il nostro valore, senza paura e con coraggio. Crediamo di poter far un’ottima partita. Pareggio risultato positivo? Penso di trasmettere ai giocatori la voglia di vincere. Ancelotti? E’ un punto di riferimento per me, quello che lui dice è importante da ascoltare”.

Leao – “Rafa giocherà dal primo minuto e mi aspetto quello che tutti si aspettano, che sia decisivo. Se ne parla troppo? So quello che è importante per me e per la squadra. E’ normale che si parli di questa situazione, ma devo seguire la mia strada. Morata? E’ un giocatore molto intelligente che sta facendo molto bene con noi. Ha bisogno di giocare, sta dando un contributo decisivo per noi. Abraham potrà giocare parte della partita, ma non dall’inizio”.

Theo Hernandez – “Sta tornando, sta meglio, è in crescita come abbiamo visto nell’ultima partita”

Real Madrid-Milan, la conferenza di Mike Maignan

Le dichiarazioni di Mike Maignan, in conferenza stampa. Il portiere parla alla vigilia del match di Champions Leaguecontro il Real Madrid.

Maignan: “Rinnovo? Non è importante al momento, c’è una partita importante per il Milan. Sono concentrato sul mio lavoro. Mbappe? Non c’è alcun problema con lui. Quando gioco scendo in campo con adrenalina, ma serve lucidità ed intelligenza. Bisogna pensare solo al campo“.

Pallone d’Oro – “Devo continua a lavorare per raggiungere certi obiettivi, ma non è questa la priorità di oggi. La priorità è la partita”

