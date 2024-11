Guardiola spaventa il Milan: 45 milioni per sostituire il Pallone d’Oro

Il Manchester City guarda in casa Milan per il mercato di gennaio: la contromossa del club rossonero per respingere l’assalto di Pep Guardiola

Il Milan e Fonseca si aggrappano a Tijjani Reijnders, protagonista nel vitale successo dei rossoneri sul campo del Monza nell’anticipo di sabato scorso.

Il tecnico del ‘Diavolo’ tira un sospiro di sollievo e allontana gli spettri dell’esonero nel weekend di Halloween, con il centrocampista olandese a togliere le castagne dal fuoco al Milan all’U-Power Stadium dopo il pesante ko di mercoledì scorso contro la capolista Napoli. Reijnders trascina i rossoneri e per distacco si fregia della palma del migliore in campo nella notte in Brianza. Non è la prima volta in stagione che l’ex AZ Alkmaar fa la voce grossa e guida alla riscossa l’undici di Fonseca, in attesa dell’esame europeo di domani nella tana del Real Madrid campione d’Europa. Reijnders si prende la scena e illumina la manovra del Milan, con l’olandese ormai centrocampista tuttofare dei rossoneri.

Calciomercato Milan, Guardiola in pressing per Reijnders: la contromossa del ‘Diavolo’

Non sorprende quindi l’interesse delle grandi d’Europa per il nazionale orange, che prima dello sbarco a Milano era stato corteggiato concretamente dal Barcellona.

Reijnders ha preferito però il ‘Diavolo’ al pressing degli spagnoli, che presto però potrebbero ritornare sotto per strapparlo ai rossoneri. Inoltre, occhio alle sirene dalla Premier League e in particolare del Manchester City di Pep Guardiola, a caccia di un sostituto a gennaio del Pallone d’Oro Rodri, che a causa del grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato nelle scorse settimane sarà costretto a saltare il resto della stagione. Il valore del cartellino di Reijnders è raddoppiato rispetto ai 20 milioni più bonus spesi dal Milan per acquistarlo nell’estate 2023, con la dirigenza meneghina che è pronta a blindare il suo faro di centrocampo oltre il 2028 come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

La dirigenza di Via Aldo Rossi non ha infatti intenzione di privarsi del giocatore e lavora al rinnovo di contratto fino al giugno 2030, con ritocco dell’ingaggio che potrebbe superare i 3 milioni di euro netti all’anno rispetto agli emolumenti attuali da 1,6 milioni più bonus. Idee chiare al Milan su Reijnders, uno dei pochi intoccabili al momento della rosa di Fonseca.