Tutti pazzi per Yildiz: doppia minaccia per la Juventus

Numerosi rumours di calciomercato su Kenan Yildiz: il talento della Juventus sotto i riflettori, ecco i top club pronti a presentare un’offerta per lui

Il suo inizio di stagione non era stato particolarmente folgorante, tutt’altro. Qualche lampo di classe isolato e poco altro. Ma in Inter-Juventus, Kenan Yildiz si è rifatto con gli interessi, eccome. E con una doppietta da subentrato ha marchiato a fuoco il 4-4 di San Siro, facendo splendere la sua stella e ricordando a tutti il suo grande talento. Adesso, forse, sul punto di esplodere definitivamente.

E’ quello che di certo si augura l’ambiente bianconero, che si è esaltato per le due stilettate di sinistro che hanno infilato Sommer permettendo alla squadra di Thiago Motta di tornare da Milano con un punto preziosissimo per la classifica, per il morale e per la mentalità. Da ora in poi, la speranza dalle parti di Torino è di vedere il numero 10 sempre più protagonista e sempre più capace di trascinare la squadra, in una stagione fondamentale di costruzione del nuovo ciclo.

Tutto questo ha naturalmente una controindicazione evidente. Più Yildiz si mette in mostra, più i grandi club possono riaccendere il loro interesse nei suoi confronti. E di estimatori il classe 2005 ne ha già parecchi, pronti a mettersi in moto.

Juventus, assalto a Yildiz: due proposte dalla Premier League

Dal portale iberico ‘Fichajes.net’, il punto sul forcing in vista di due importanti club inglesi, che farebbero carte false per portare il turco in Premier League. Minacce che la Juventus dovrà prendere seriamente.

Innanzitutto, l’Arsenal, che da tempo costruisce le proprie rose puntando su giovani di talento. I ‘Gunners’, tra le fila bianconere, puntano anche a Vlahovic, che sarebbe per loro un numero 9 di alto profilo, ma Arteta avrebbe visto in Yildiz il perfetto complemento di Saka. E poi c’è il Liverpool, che prosegue nella sua opera di rinnovamento. A fine stagione i ‘Reds’ potrebbero salutare Salah.

Il portale iberico parla di un prezzo di 60-70 milioni e ricorda in ogni caso che non sarà facile portare via Yildiz alla Juventus, dato che i bianconeri credono molto in lui e lo hanno blindato con un rinnovo fino al 2029. Una offerta di alto livello proveniente da Oltremanica potrebbe, comunque, rimescolare le carte.