Hummels resta in Serie A: addio Roma e squadra già scelta

Mats Hummels potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, addio che si avvicina e possibile trasferimento in un’altra squadra in Serie A

In estate, era uno dei parametri zero più appetibili in assoluto sul mercato, avendo un carico di classe ed esperienza che poteva far comodo a chiunque, essendo oltretutto reduce da una finale di Champions League con il Borussia Dortmund, ancora una volta, dopo il precedente del 2013. Ma l’esperienza italiana di Mats Hummels, arrivato nel nostro campionato alla fine dell’estate, finora si sta rivelando tutt’altro che esaltante.

Con la maglia della Roma, lo abbiamo visto in campo una volta sola, per 23 minuti, quelli del finale di gara con la Fiorentina. Nei quali c’è stato per lui anche un rocambolesco autogol. Per il resto, soltanto panchina per il difensore tedesco. Le esclusioni in serie da parte di Juric stanno facendo discutere. E il giocatore, dal canto suo, potrebbe presto riflettere sulla scelta fatta e pensare di cambiare aria dopo pochi mesi nella Capitale. Manco a dirlo, il suo profilo, sul mercato di gennaio, risulterebbe piuttosto interessante e potrebbe fare comodo a diversi club in Serie A.

Hummels, addio alla Roma: i tifosi della Juventus votano per lui

La redazione di Calciomercato.it, mediante il consueto sondaggio proposto sul proprio canale ‘X’, ha chiesto agli utenti quale sarebbe il club che avrebbe più bisogno di un rinforzo come lui a gennaio.

Sondaggio vinto dalla Juventus, per l’opzione bianconera ha votato il 37% dei partecipanti. I bianconeri hanno prevalso di poco sul Milan (35,2% dei voti). Meno quotate le altre ipotesi, la Lazio (18,5%) e l’Inter (9,3%). La pista Hummels alla Juventus può accendersi, le prossime settimane potrebbero dare indicazioni di mercato più precise sui movimenti delle big, nel nostro campionato e non soltanto.