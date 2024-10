DIRETTA | Le notizie del 5 ottobre: l’Inter non vuole far scappare Conte, Pogba può ripartire dalla Mls

Le notizie più importanti della giornata di oggi, sabato 5 ottobre: l’Inter prova a dare continuità anche in campionato. Tutte le ultime

Il sabato di Serie A vede in campo tre partite, a cominciare da Udinese-Lecce. Poi toccherà ad Atalanta-Genoa, match di ex e incroci con Gasperini che deve riprendere a correre pure in campionato. La stessa cosa che cercherà di fare l’Inter in serata contro il Torino, possibilmente senza subire gol, obiettivo della squadra di Inzaghi dopo aver fatto registrare decisamente troppe reti al passivo in Serie A.

Tutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra diretta su Calciomercato.it.

09:15 Pogba resta fuori dalla Juve: può ripartire dalla Mls Paul Pogba si è visto ridurre la squalifica e può tornare in campo già a marzo. Ma la Juventus non ha intenzione di puntare su di lui e si arriverà a una rescissione. Il francese potrebbe ripartire dalla Mls.