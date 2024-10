Pogba torna a marzo, ma la Juve ha già deciso: ecco la prossima squadra del ‘Polpo’

Paul Pogba può tornare in campo già da marzo, ma la Juventus ha già deciso in tal senso: ecco da dove potrebbe ripartire il ‘Polpo’

Paul Pogba sarà presto nuovamente ‘libero’. Libero di tornare a calciare un campo di calcio in partite ufficiali, cosa che dal suo ritorno alla Juventus nel 2022 è accaduto col contagocce. Prima a causa degli infortuni che lo hanno tormentato, poi per la squalifica di quattro anni per doping a settembre dello scorso anno. Ieri il Tas ha dato il via libera per la riduzione sostanziale della squalifica, da 4 anni a 18 mesi. Il che vuol dire che a marzo potrà tornare finalmente in campo mentre già da gennaio avrà la possibilità di allenarsi alla Continassa.

Il suo futuro, però, è un rebus. Pogba è ufficialmente e formalmente legato alla Juventus da un contratto, ma il suo futuro non sarà bianconero. A marzo potrebbe sulla carta tornare tutto come prima, compreso l’ingaggio da 8 milioni più bonus firmato nel 2022 con durante quadriennale. Così non sarà, perché il club bianconero nel frattempo è andato avanti, ha stravolto tutto e nei suoi progetti per il futuro del francese non c’è traccia. Questo vuol dire che le soluzioni percorribili restano due: l’accordo per salutarsi, oppure la rescissione unilaterale del contratto. Fa ancora parte delle facoltà della Juve in casi come questi. Il centrocampo Pogba-Douglas Luiz-Koopmeiners (o Thuram) resterà quindi una mera suggestione.

Pogba, addio Juve: può ripartire dalla Mls

Non a caso lo stesso Pogba non ha neanche nominato la Juventus nel suo comunicato ufficiale che ha fatto seguito al post su Instagram con cui annunciava il ritorno: “Finalmente l’incubo è finito. In seguito alla decisione del Tas, posso guardare al giorno in cui potrò di nuovo seguire i miei sogni. Ho sempre dichiarato di non aver mai violato consapevolmente le norme dell’Agenzia mondiale antidoping quando ho assunto un integratore alimentare, prescrittomi da un medico, che non influisce né migliora le prestazioni degli atleti maschi”.

“Sebbene debba accettare che si tratta di un reato con responsabilità oggettiva, voglio ringraziare i giudici della Corte Arbitrale dello Sport che hanno ascoltato le mie spiegazioni – continua la nota -. Questo è stato un periodo molto deloroso della mia vita, perché tutto cò per cui ho lavorato duramente è stato messo da parte. Vi ringrazio ancora per tutto l’affetto el sostegno. Non vedo l’ora di tornare in campo”. Potrebbe non accadere comunque neanche a gennaio, visto che già da tempo Pogba si allena lontano dalla Continassa. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, dalla Francia filtra che il ‘Polpo’ potrebbe tornare a giocare cambiando totalmente vita e scegliendo la Mls. Negli Stati Uniti infatti è stato spesso il centrocampista negli ultimi mesi, sarebbe questa la scelta anche di vita a cui il classe ’93 sta pensando seriamente.