Roma, doppia tegola per Juric: Dybala e non solo fuori con il Monza

La Roma deve rinunciare a Paulo Dybala e anche a un altro big per la sfida contro il Monza: problemi per Ivan Juric

Problemi per la Roma in vista della trasferta contro il Monza di domani alle ore 18. Gara decisamente delicata per Ivan Juric e per i suoi, che devono cercare la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle ottenute contro Udinese e Venezia, per non perdere contatto dal treno di testa e dare un segnale forte, ma vengono dal brutto ko in Europa League con l’Elfsborg, in cui sono stati segnati nuovi passi indietro dal punto di vista della prestazione e della mentalità. Il tecnico croato dovrà fare a meno di due elementi importanti contro i brianzoli.

Non saranno infatti a disposizione dei giallorossi Paulo Dybala e Mats Hummels. L’argentino ha avvertito un fastidio muscolare, la cui esatta entità sarà da valutare, e ha interrotto l’allenamento di rifinitura. Per quanto concerne il difensore tedesco, invece, assenza dovuta a una sindrome influenzale che gli ha portato febbre alta. Entrambi saranno a riposo domani e non prenderanno parte alla sfida dell’U-Power Stadium, appuntamento a dopo la sosta. Per Dybala, anche la conseguente rinuncia agli impegni con la nazionale argentina.

Ci sarà invece Zalewski, che torna nell’elenco dei convocati in campionato dopo essere finito fuori rosa. Presente anche Le Fee al rientro dall’infortunio. Ecco l’elenco degli uomini a disposizione di Juric domani: Ryan, Svilar, Marin, Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Mancini, N’Dicka, Saud, Sangaré, Baldanzi, Cristante, Le Fee, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Sangare, Kone, Zalewski, Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soule.

Una sfida complicata per la Roma, in un avvio di stagione che non sta rispondendo alle attese dell’ambiente. Se in campionato erano arrivate risposte importanti, in coppa i giallorossi non hanno reso altrettanto e la gara in Svezia ha scatenato nuovamente le polemiche. Contro il Monza, servirà una reazione d’orgoglio e una prestazione tecnicamente e caratterialmente all’altezza, per evitare di rendere la situazione ancor più esplosiva. Grande attesa soprattutto per Matias Soule, che in assenza di Paulo Dybala dovrà provare a prendersi la squadra finalmente sulle spalle e sbloccarsi.