Monza, Nesta sotto esame: la Roma per allontanare l’incubo esonero | CM.IT

Il Monza è ultimo in classifica dopo sei giornate di campionato: il match di domani contro la Roma può decidere il futuro in panchina di Alessandro Nesta

Juric già rischia il benservito sulla panchina della Roma, ma non se la ride neanche Alessandro Nesta nonostante la serenità e la schiettezza mostrata dal tecnico del Monza nella conferenza stampa di vigilia.

“L’arbitro romano (La Penna, ndr)? Magari è della Lazio“, ha scherzato l’ex difensore che nel posticipo di domani si gioca una bella fetta del suo futuro alla guida dei brianzoli. Il Ceo Adriano Galliani ha ribadito la stima in Nesta e nei giorni che hanno preceduto la sfida contro la Roma è rimasto molto vicino alla squadra caricandola e motivandola al punto giusto come rivelato anche dal tecnico: “Ci ha detto che dobbiamo svegliarci in modo positivo“. Il Monza è l’unica formazione che finora non ha vinto in campionato e chiude la classifica di Serie A con soli 3 punti, frutto dei pareggi contro Empoli, Fiorentina e Inter. Il calendario in questo avvio di stagione non ha certamente dato una mano a Pessina e compagni, in ritiro anticipato da venerdì sera e reduci dal ko del ‘Maradona’ contro la capolista Napoli.

Panchina Monza, Nesta rischia grosso con la Roma: la lista dei successori in caso di esonero

Galliani e la dirigenza del Monza si aspettano una scossa già con la Roma, gara che potrebbe risultare spartiacque per il futuro di Nesta.

L’ex difensore – come raccolto da Calciomercato.it – al momento continua ad avere la fiducia della società, però un’eventuale e pesante sconfitta domani pomeriggio contro i giallorossi porterebbe a ulteriori riflessioni Galliani sulla posizione di Nesta. Anche lo stesso mister romano è cosciente del periodo delicato che sta vivendo alla guida del Monza, dopo aver raccolto il testimone da Palladino: “Sono ultimo ed è normale essere a rischio. È successo ad Ancelotti, quindi può succedere anche a me. Venderò cara la pelle“, il guanto di sfida lanciato da Nesta per tenersi stretta la panchina. Galliani non ha approfondito i discorsi con altri allenatori, ma evidentemente non si farebbe trovare impreparato in caso di naufragio del Monza contro la Roma.

Aquilani e Andreazzoli sono due profili che l’Ad brianzolo prenderebbe in considerazione, da non scartare neanche le ipotesi Cioffi e Semplici. Inoltre, nelle scorse settimane, si è proposto un altro campione del mondo (ex compagno di Nesta in Nazionale) come Fabio Cannavaro.